https://1prime.ru/20261119/uzbekistan-875358464.html

Узбекистан хочет увеличить число российских туристов в новогодние праздники

Узбекистан хочет увеличить число российских туристов в новогодние праздники - 19.11.2026, ПРАЙМ

Узбекистан хочет увеличить число российских туристов в новогодние праздники

Узбекистан рассчитывает увеличить число российских туристов в период новогодних праздников, предлагая им горнолыжный, культурно-познавательный, гастрономический | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T06:58+0300

2026-11-19T06:58+0300

2026-11-19T06:58+0300

туризм

бизнес

россия

узбекистан

самарканд

казахстан

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ТАШКЕНТ, 19 ноя - ПРАЙМ. Узбекистан рассчитывает увеличить число российских туристов в период новогодних праздников, предлагая им горнолыжный, культурно-познавательный, гастрономический и оздоровительный отдых, сообщил РИА Новости представитель комитета по туризму страны Улугбек Асадуллаев. "Один из приоритетов является продвижение Узбекистана как круглогодичного туристического направления, в том числе для зимнего отдыха", - сказал Асадуллаев, отвечая на вопрос о работе по продвижению республики на туристическом рынке РФ. Он отметил, что в зимний сезон туристам доступны горнолыжные курорты Ташкентской области, в том числе "Амирсой", "Чимган" и "Бельдерсай", а также "Заамин", где созданы условия для катания на горных лыжах и сноуборде и других видов активного отдыха. "В то же время зима — благоприятный период для знакомства с историческим наследием Узбекистана", - считает Асадуллаев. В частности, Самарканд, Бухара и Хива предлагают насыщенные культурно-познавательные маршруты, знакомство с архитектурными памятниками, традиционными ремеслами и национальной кухней. "В период новогодних праздников в городах Узбекистана традиционно организуются праздничные ярмарки, концерты, что может быть востребовано российскими туристами", - добавил представитель комитета по туризму. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По данным узбекской стороны, в январе-октябре 2026 года республику посетили 11,62 миллиона иностранных граждан (+19,4%), в том числе из России – более 1,1 миллиона человек (+1,3 раза).

узбекистан

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туризм, бизнес, россия, узбекистан, самарканд, казахстан