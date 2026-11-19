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Узбекистан хочет увеличить число российских туристов в новогодние праздники
Узбекистан хочет увеличить число российских туристов в новогодние праздники - 19.11.2026, ПРАЙМ
Узбекистан хочет увеличить число российских туристов в новогодние праздники
Узбекистан рассчитывает увеличить число российских туристов в период новогодних праздников, предлагая им горнолыжный, культурно-познавательный, гастрономический | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T06:58+0300
2026-11-19T06:58+0300
2026-11-19T06:58+0300
туризм
бизнес
россия
узбекистан
самарканд
казахстан
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ТАШКЕНТ, 19 ноя - ПРАЙМ. Узбекистан рассчитывает увеличить число российских туристов в период новогодних праздников, предлагая им горнолыжный, культурно-познавательный, гастрономический и оздоровительный отдых, сообщил РИА Новости представитель комитета по туризму страны Улугбек Асадуллаев.
"Один из приоритетов является продвижение Узбекистана как круглогодичного туристического направления, в том числе для зимнего отдыха", - сказал Асадуллаев, отвечая на вопрос о работе по продвижению республики на туристическом рынке РФ.
Он отметил, что в зимний сезон туристам доступны горнолыжные курорты Ташкентской области, в том числе "Амирсой", "Чимган" и "Бельдерсай", а также "Заамин", где созданы условия для катания на горных лыжах и сноуборде и других видов активного отдыха.
"В то же время зима — благоприятный период для знакомства с историческим наследием Узбекистана", - считает Асадуллаев. В частности, Самарканд, Бухара и Хива предлагают насыщенные культурно-познавательные маршруты, знакомство с архитектурными памятниками, традиционными ремеслами и национальной кухней.
"В период новогодних праздников в городах Узбекистана традиционно организуются праздничные ярмарки, концерты, что может быть востребовано российскими туристами", - добавил представитель комитета по туризму.
Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По данным узбекской стороны, в январе-октябре 2026 года республику посетили 11,62 миллиона иностранных граждан (+19,4%), в том числе из России – более 1,1 миллиона человек (+1,3 раза).
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туризм, бизнес, россия, узбекистан, самарканд, казахстан
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Самарканд, КАЗАХСТАН
ТАШКЕНТ, 19 ноя - ПРАЙМ. Узбекистан рассчитывает увеличить число российских туристов в период новогодних праздников, предлагая им горнолыжный, культурно-познавательный, гастрономический и оздоровительный отдых, сообщил РИА Новости представитель комитета по туризму страны Улугбек Асадуллаев.
"Один из приоритетов является продвижение Узбекистана как круглогодичного туристического направления, в том числе для зимнего отдыха", - сказал Асадуллаев, отвечая на вопрос о работе по продвижению республики на туристическом рынке РФ.
Он отметил, что в зимний сезон туристам доступны горнолыжные курорты Ташкентской области, в том числе "Амирсой", "Чимган" и "Бельдерсай", а также "Заамин", где созданы условия для катания на горных лыжах и сноуборде и других видов активного отдыха.
"В то же время зима — благоприятный период для знакомства с историческим наследием Узбекистана", - считает Асадуллаев. В частности, Самарканд, Бухара и Хива предлагают насыщенные культурно-познавательные маршруты, знакомство с архитектурными памятниками, традиционными ремеслами и национальной кухней.
"В период новогодних праздников в городах Узбекистана традиционно организуются праздничные ярмарки, концерты, что может быть востребовано российскими туристами", - добавил представитель комитета по туризму.
Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По данным узбекской стороны, в январе-октябре 2026 года республику посетили 11,62 миллиона иностранных граждан (+19,4%), в том числе из России – более 1,1 миллиона человек (+1,3 раза).