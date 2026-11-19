https://1prime.ru/20261119/yuan-875362172.html
Юань открыл торги четверга снижением
Юань открыл торги четверга снижением - 19.11.2026, ПРАЙМ
Юань открыл торги четверга снижением
Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии четверга символически снижается, следует из данных Московской биржи. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T09:03+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии четверга символически снижается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.01 мск опускается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,30 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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Китайский юань, Рынок, Торги, РОССИЯ, рубль, юань, Мосбиржа
Юань открыл торги четверга снижением
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже символически снижается до 12,30 рубля
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии четверга символически снижается, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 9.01 мск опускается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,30 рубля.
Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.