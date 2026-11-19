https://1prime.ru/20261119/yuan-875362172.html

Юань открыл торги четверга снижением

Юань открыл торги четверга снижением - 19.11.2026, ПРАЙМ

Юань открыл торги четверга снижением

Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии четверга символически снижается, следует из данных Московской биржи. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T09:03+0300

2026-11-19T09:03+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии четверга символически снижается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.01 мск опускается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,30 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.

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рынок, торги, россия, рубль, юань, мосбиржа