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Путин заявил об огромных запасах углеводородов, нефти и угля в России
Путин заявил об огромных запасах углеводородов, нефти и угля в России - 19.11.2026, ПРАЙМ
Путин заявил об огромных запасах углеводородов, нефти и угля в России
Россия обладает огромными запасами углеводородов, нефти и угля, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:51+0300
2026-11-19T15:51+0300
2026-11-19T15:52+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Россия обладает огромными запасами углеводородов, нефти и угля, заявил президент РФ Владимир Путин. "Кроме всего прочего, у нас огромные мирового уровня, запасы углеводородов, и нефти, и газа, и угля", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне после трехсторонней встречи с лидерами КНР и США. Встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.
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нефть, россия, китай, сша, кнр, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп
Нефть, РОССИЯ, КИТАЙ, США, КНР, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Россия обладает огромными запасами углеводородов, нефти и угля, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кроме всего прочего, у нас огромные мирового уровня, запасы углеводородов, и нефти, и газа, и угля", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне после трехсторонней встречи с лидерами КНР и США.
Встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.