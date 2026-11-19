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Путин заявил об огромных запасах углеводородов, нефти и угля в России

Путин заявил об огромных запасах углеводородов, нефти и угля в России - 19.11.2026, ПРАЙМ

Путин заявил об огромных запасах углеводородов, нефти и угля в России

Россия обладает огромными запасами углеводородов, нефти и угля, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:51+0300

2026-11-19T15:51+0300

2026-11-19T15:52+0300

нефть

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кнр

владимир путин

си цзиньпин

дональд трамп

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Россия обладает огромными запасами углеводородов, нефти и угля, заявил президент РФ Владимир Путин. "Кроме всего прочего, у нас огромные мирового уровня, запасы углеводородов, и нефти, и газа, и угля", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне после трехсторонней встречи с лидерами КНР и США. Встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.

китай

сша

кнр

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, россия, китай, сша, кнр, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп