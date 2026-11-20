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АБР: рост цен на энергоносители усилил давление на 43 африканские страны
АБР: рост цен на энергоносители усилил давление на 43 африканские страны - 20.11.2026, ПРАЙМ
АБР: рост цен на энергоносители усилил давление на 43 африканские страны
Рост мировых цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке усилил экономическое давление на 43 африканские страны, являющиеся нетто-импортерами... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T17:38+0300
2026-11-20T17:38+0300
2026-11-20T17:38+0300
нефть
ближний восток
африка
ормузский пролив
абр
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рост мировых цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке усилил экономическое давление на 43 африканские страны, являющиеся нетто-импортерами нефти, говорится в докладе Африканского банка развития (АБР).
"В Африке 43 страны относятся к нетто-импортерам нефти, поэтому скачки цен на нее напрямую отражаются на бюджетном балансе, а также усиливают инфляционное давление", - говорится в докладе.
По данным банка, угрозы судоходству через Ормузский пролив и нехватка энергоносителей привели к росту индекса цен на энергию более чем на 60% в период с февраля по сентябрь 2026 года.
В то же время страны-экспортеры нефти получили дополнительные доходы и укрепили свои внешнеторговые и бюджетные позиции. Однако ограничения добычи и недостаточные мощности по переработке не позволили им в полной мере воспользоваться ростом мировых цен.
АБР отмечает, что последствия энергетического шока существенно различаются в зависимости от структуры экономики отдельных государств.
ближний восток
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нефть, ближний восток, африка, ормузский пролив, абр
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА, Ормузский пролив, АБР
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рост мировых цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке усилил экономическое давление на 43 африканские страны, являющиеся нетто-импортерами нефти, говорится в докладе Африканского банка развития (АБР).
"В Африке 43 страны относятся к нетто-импортерам нефти, поэтому скачки цен на нее напрямую отражаются на бюджетном балансе, а также усиливают инфляционное давление", - говорится в докладе.
По данным банка, угрозы судоходству через Ормузский пролив и нехватка энергоносителей привели к росту индекса цен на энергию более чем на 60% в период с февраля по сентябрь 2026 года.
В то же время страны-экспортеры нефти получили дополнительные доходы и укрепили свои внешнеторговые и бюджетные позиции. Однако ограничения добычи и недостаточные мощности по переработке не позволили им в полной мере воспользоваться ростом мировых цен.
АБР отмечает, что последствия энергетического шока существенно различаются в зависимости от структуры экономики отдельных государств.