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АБР: рост цен на энергоносители усилил давление на 43 африканские страны

АБР: рост цен на энергоносители усилил давление на 43 африканские страны - 20.11.2026, ПРАЙМ

АБР: рост цен на энергоносители усилил давление на 43 африканские страны

Рост мировых цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке усилил экономическое давление на 43 африканские страны, являющиеся нетто-импортерами... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T17:38+0300

2026-11-20T17:38+0300

2026-11-20T17:38+0300

нефть

ближний восток

африка

ормузский пролив

абр

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рост мировых цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке усилил экономическое давление на 43 африканские страны, являющиеся нетто-импортерами нефти, говорится в докладе Африканского банка развития (АБР). "В Африке 43 страны относятся к нетто-импортерам нефти, поэтому скачки цен на нее напрямую отражаются на бюджетном балансе, а также усиливают инфляционное давление", - говорится в докладе. По данным банка, угрозы судоходству через Ормузский пролив и нехватка энергоносителей привели к росту индекса цен на энергию более чем на 60% в период с февраля по сентябрь 2026 года. В то же время страны-экспортеры нефти получили дополнительные доходы и укрепили свои внешнеторговые и бюджетные позиции. Однако ограничения добычи и недостаточные мощности по переработке не позволили им в полной мере воспользоваться ростом мировых цен. АБР отмечает, что последствия энергетического шока существенно различаются в зависимости от структуры экономики отдельных государств.

ближний восток

африка

ормузский пролив

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нефть, ближний восток, африка, ормузский пролив, абр