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Акционеры "Циана" решили выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев
Акционеры "Циана" решили выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев - 20.11.2026, ПРАЙМ
Акционеры "Циана" решили выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев
Собрание акционеров "Циана" решило выплатить дивиденды по итогам трех кварталов 2026 года в размере 33 рублей на акцию. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T14:49+0300
2026-11-20T14:49+0300
2026-11-20T14:49+0300
рынок
циан
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Собрание акционеров "Циана" решило выплатить дивиденды по итогам трех кварталов 2026 года в размере 33 рублей на акцию.
"Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО "Циан" по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 33 (Тридцать три) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию общества", - говорится в сообщении по итогам прошедшего в пятницу собрания.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 30 ноября.
Компания в январе-сентябре 2026 года увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45% - до 2,997 миллиарда рублей.
"Циан" владеет одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, работает с 2001 года.
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рынок, циан
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Собрание акционеров "Циана" решило выплатить дивиденды по итогам трех кварталов 2026 года в размере 33 рублей на акцию.
"Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО "Циан" по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 33 (Тридцать три) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию общества", - говорится в сообщении по итогам прошедшего в пятницу собрания.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 30 ноября.
Компания в январе-сентябре 2026 года увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45% - до 2,997 миллиарда рублей.
"Циан" владеет одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, работает с 2001 года.