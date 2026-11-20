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Россия внедрила более 25 тысяч единиц сельхозтехники с автопилотированием

Россия внедрила более 25 тысяч единиц сельхозтехники с автопилотированием - 20.11.2026, ПРАЙМ

Россия внедрила более 25 тысяч единиц сельхозтехники с автопилотированием

Уже более 25 тысяч единиц сельхозтехники с элементами автопилотирования внедрено в российском АПК, сообщил аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:28+0300

2026-11-20T15:28+0300

2026-11-20T15:31+0300

россия

бизнес

дмитрий патрушев

росагролизинг

минсельхоз

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Уже более 25 тысяч единиц сельхозтехники с элементами автопилотирования внедрено в российском АПК, сообщил аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Вице-премьер провел заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий. "На заседании комиссии было отмечено, что продолжаются техническая и технологическая модернизация отрасли. Внедрено уже порядка 25 тысяч единиц сельхозтехники с элементами автопилотирования. Применяются агродроны, цифровые инструменты мониторинга и контроля", - говорится в сообщении. Отмечается, что правительство сохраняет меры стимулирования этих процессов. С 2019 года благодаря системе льготного лизинга аграрии приобрели больше 100 тысяч единиц техники и оборудования. Компания "Росагролизинг" также внедряет возможности искусственного интеллекта и развивает цифровизацию услуг для аграриев. Патрушев поручил организации вместе с Минсельхозом интегрировать сервисы с государственными информационными системами для создания единой платформы, добавили в аппарате.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, дмитрий патрушев, росагролизинг, минсельхоз