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Россия внедрила более 25 тысяч единиц сельхозтехники с автопилотированием
Россия внедрила более 25 тысяч единиц сельхозтехники с автопилотированием - 20.11.2026, ПРАЙМ
Россия внедрила более 25 тысяч единиц сельхозтехники с автопилотированием
Уже более 25 тысяч единиц сельхозтехники с элементами автопилотирования внедрено в российском АПК, сообщил аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T15:28+0300
2026-11-20T15:28+0300
2026-11-20T15:31+0300
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бизнес
дмитрий патрушев
росагролизинг
минсельхоз
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Уже более 25 тысяч единиц сельхозтехники с элементами автопилотирования внедрено в российском АПК, сообщил аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Вице-премьер провел заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий. "На заседании комиссии было отмечено, что продолжаются техническая и технологическая модернизация отрасли. Внедрено уже порядка 25 тысяч единиц сельхозтехники с элементами автопилотирования. Применяются агродроны, цифровые инструменты мониторинга и контроля", - говорится в сообщении. Отмечается, что правительство сохраняет меры стимулирования этих процессов. С 2019 года благодаря системе льготного лизинга аграрии приобрели больше 100 тысяч единиц техники и оборудования. Компания "Росагролизинг" также внедряет возможности искусственного интеллекта и развивает цифровизацию услуг для аграриев. Патрушев поручил организации вместе с Минсельхозом интегрировать сервисы с государственными информационными системами для создания единой платформы, добавили в аппарате.
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россия, бизнес, дмитрий патрушев, росагролизинг, минсельхоз
РОССИЯ, Бизнес, Дмитрий Патрушев, Росагролизинг, Минсельхоз
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Уже более 25 тысяч единиц сельхозтехники с элементами автопилотирования внедрено в российском АПК, сообщил аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
Вице-премьер провел заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий.
"На заседании комиссии было отмечено, что продолжаются техническая и технологическая модернизация отрасли. Внедрено уже порядка 25 тысяч единиц сельхозтехники с элементами автопилотирования. Применяются агродроны, цифровые инструменты мониторинга и контроля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство сохраняет меры стимулирования этих процессов. С 2019 года благодаря системе льготного лизинга аграрии приобрели больше 100 тысяч единиц техники и оборудования.
Компания "Росагролизинг" также внедряет возможности искусственного интеллекта и развивает цифровизацию услуг для аграриев. Патрушев поручил организации вместе с Минсельхозом интегрировать сервисы с государственными информационными системами для создания единой платформы, добавили в аппарате.