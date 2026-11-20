https://1prime.ru/20261120/avtovaz-875409129.html
В "АвтоВАЗе" рассказали о программе льготного автокредитования
В "АвтоВАЗе" рассказали о программе льготного автокредитования - 20.11.2026, ПРАЙМ
В "АвтоВАЗе" рассказали о программе льготного автокредитования
Автомобили Lada Granta, Iskra, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus с 1 декабря будут доступны к покупке по программе льготного автокредитования... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T11:20+0300
2026-11-20T11:20+0300
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автоваз
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Автомобили Lada Granta, Iskra, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus с 1 декабря будут доступны к покупке по программе льготного автокредитования Минпромторга России, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Ранее в пятницу Минпромторг РФ сообщил, что перезапуск программы льготного автокредитования планируется в стране с 1 декабря текущего года.
"Программа распространяется на высоколокализованные автомобили с ДВС российского производства стоимостью до 2 миллионов рублей и уровнем локализации от 3000 баллов при покупке в кредит", - отметили в "АвтоВАЗе".
"Всем этим требованиям соответствует практически весь актуальный модельный ряд Lada: Granta, Iskra, Vesta (включая метановую версию), Niva Legend, Niva Travel и Largus. Кроме того, под условия программы подходят специальные версии Lada Granta и Lada Vesta с ручным управлением", - уточнил производитель.
В пресс-службе напомнили, что машины со скидкой до 20% смогут приобрести работники медицинской сферы и сферы образования, граждане с инвалидностью, участники специальной военной операции и члены их семей. Кроме того, для участников СВО, получивших ранения во время боевых действий, предусмотрена скидка 40% на покупку Lada с ручным управлением.
Для семей с двумя и более детьми базовая скидка на автомобили, входящие в программу Минпромторга, составит 10%. В регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) действуют специальные условия: скидка для семей, в которых есть хотя бы один ребенок, составляет 25%.
Семьям с тремя и более детьми при покупке российского "семейного автомобиля" будет предоставляться скидка 20%.
"АвтоВАЗ" подчеркнул, что скидки по государственной программе могут суммироваться с действующими промоакциями Lada.
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бизнес, россия, минпромторг, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Автомобили Lada Granta, Iskra, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus с 1 декабря будут доступны к покупке по программе льготного автокредитования Минпромторга России, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Ранее в пятницу Минпромторг РФ сообщил, что перезапуск программы льготного автокредитования планируется в стране с 1 декабря текущего года.
"Программа распространяется на высоколокализованные автомобили с ДВС российского производства стоимостью до 2 миллионов рублей и уровнем локализации от 3000 баллов при покупке в кредит", - отметили в "АвтоВАЗе".
"Всем этим требованиям соответствует практически весь актуальный модельный ряд Lada: Granta, Iskra, Vesta (включая метановую версию), Niva Legend, Niva Travel и Largus. Кроме того, под условия программы подходят специальные версии Lada Granta и Lada Vesta с ручным управлением", - уточнил производитель.
В пресс-службе напомнили, что машины со скидкой до 20% смогут приобрести работники медицинской сферы и сферы образования, граждане с инвалидностью, участники специальной военной операции и члены их семей. Кроме того, для участников СВО, получивших ранения во время боевых действий, предусмотрена скидка 40% на покупку Lada с ручным управлением.
Для семей с двумя и более детьми базовая скидка на автомобили, входящие в программу Минпромторга, составит 10%. В регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) действуют специальные условия: скидка для семей, в которых есть хотя бы один ребенок, составляет 25%.
Семьям с тремя и более детьми при покупке российского "семейного автомобиля" будет предоставляться скидка 20%.
"АвтоВАЗ" подчеркнул, что скидки по государственной программе могут суммироваться с действующими промоакциями Lada.