https://1prime.ru/20261120/avtovaz-875409129.html

В "АвтоВАЗе" рассказали о программе льготного автокредитования

В "АвтоВАЗе" рассказали о программе льготного автокредитования - 20.11.2026, ПРАЙМ

В "АвтоВАЗе" рассказали о программе льготного автокредитования

Автомобили Lada Granta, Iskra, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus с 1 декабря будут доступны к покупке по программе льготного автокредитования... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T11:20+0300

2026-11-20T11:20+0300

2026-11-20T11:20+0300

бизнес

россия

минпромторг

автоваз

lada niva legend

lada x-cross 5

lada iskra

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875409129.jpg?1795162807

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Автомобили Lada Granta, Iskra, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus с 1 декабря будут доступны к покупке по программе льготного автокредитования Минпромторга России, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа". Ранее в пятницу Минпромторг РФ сообщил, что перезапуск программы льготного автокредитования планируется в стране с 1 декабря текущего года. "Программа распространяется на высоколокализованные автомобили с ДВС российского производства стоимостью до 2 миллионов рублей и уровнем локализации от 3000 баллов при покупке в кредит", - отметили в "АвтоВАЗе". "Всем этим требованиям соответствует практически весь актуальный модельный ряд Lada: Granta, Iskra, Vesta (включая метановую версию), Niva Legend, Niva Travel и Largus. Кроме того, под условия программы подходят специальные версии Lada Granta и Lada Vesta с ручным управлением", - уточнил производитель. В пресс-службе напомнили, что машины со скидкой до 20% смогут приобрести работники медицинской сферы и сферы образования, граждане с инвалидностью, участники специальной военной операции и члены их семей. Кроме того, для участников СВО, получивших ранения во время боевых действий, предусмотрена скидка 40% на покупку Lada с ручным управлением. Для семей с двумя и более детьми базовая скидка на автомобили, входящие в программу Минпромторга, составит 10%. В регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) действуют специальные условия: скидка для семей, в которых есть хотя бы один ребенок, составляет 25%. Семьям с тремя и более детьми при покупке российского "семейного автомобиля" будет предоставляться скидка 20%. "АвтоВАЗ" подчеркнул, что скидки по государственной программе могут суммироваться с действующими промоакциями Lada.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минпромторг, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra