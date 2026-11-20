https://1prime.ru/20261120/avtovaz-875414530.html

"АвтоВАЗ" сохранит производственный план на 2027 год

"АвтоВАЗ" сохранит производственный план на 2027 год - 20.11.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" сохранит производственный план на 2027 год

Объем производства автомобилей Lada в 2026 году будет ниже намеченных "АвтоВАЗом" 400 тысяч единиц, но выше, чем в 2025 году, когда было выпущено почти 325... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T13:15+0300

2026-11-20T13:15+0300

2026-11-20T13:39+0300

бизнес

промышленность

максим соколов

автоваз

lada

lada niva legend

lada x-cross 5

lada iskra

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875414530.jpg?1795171199

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Объем производства автомобилей Lada в 2026 году будет ниже намеченных "АвтоВАЗом" 400 тысяч единиц, но выше, чем в 2025 году, когда было выпущено почти 325 тысяч машин, сообщил журналистам президент концерна Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".Производственный план "АвтоВАЗа" на 2026 год, утвержденный советом директоров в конце прошлого года, предполагал выпуск 400 тысяч машин, что на 23% больше, чем в 2025 году."План произвести 400 тысяч автомобилей утверждался в конце 2025 года. Но в течение текущего года было несколько заседаний совета директоров, на которых этот план уточнялся и корректировался в зависимости от состояния рынка", — сказал Соколов.Он уточнил, что на момент утверждения плана "АвтоВАЗ" исходил из того, что объем рынка новых легковых автомобилей и LCV в 2026 году составит 1,5 миллиона автомобилей, но сейчас производитель понимает, что рынок "останется в параметрах прошлого года — на уровне примерно 1,4 миллиона единиц"."Логично сделать вывод, что и производство останется примерно в прошлогодних параметрах. Но все-таки, уже четко понимая наш производственный план на декабрь, могу сказать, что мы произведем больше автомобилей, чем по итогам 2025 года", — заключил топ-менеджер.Кроме прочего, Соколов поделился производственными планами "АвтоВАЗа" на будущий год. "Он будет примерно таким же, как в 2026 году", — сообщил он."План на 2027 год должен быть утвержден советом директоров "АвтоВАЗа" в середине декабря. Но мы с вами можем предполагать, что, исходя из прогнозов на следующий год — а очевидно, что если ничего неожиданного не случится, то сильного роста или, наоборот, падения рынка не произойдет — планы будут примерно такими же, какими они когда-то формировались и для 2026 года", — заключил президент концерна. Он подчеркнул, что на сегодняшний день производить автомобили на склад при высокой ключевой ставке слишком дорого.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, максим соколов, автоваз, lada, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra