https://1prime.ru/20261120/dizel-875426406.html

Танкеры с российским дизелем прибыли в Бразилию, пишут СМИ

Танкеры с российским дизелем прибыли в Бразилию, пишут СМИ - 20.11.2026, ПРАЙМ

Танкеры с российским дизелем прибыли в Бразилию, пишут СМИ

Два танкера с российским дизелем прибыли в Бразилию и еще один следует за ними, пишет The Maritime Executive. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T17:31+0300

2026-11-20T17:31+0300

2026-11-20T17:31+0300

энергетика

нефть

россия

сша

бразилия

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/02/19/867822160_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_a40333eed7e7d9f4b78005e8ca102d87.jpg

МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Два танкера с российским дизелем прибыли в Бразилию и еще один следует за ними, пишет The Maritime Executive."Два танкера с российским дизелем прибыли в Бразилию, в то время как аналитики продолжают указывать на то, что ни один из обещанных российских грузов не дошел до США", — утверждает издание.По информации Maritime Executive, танкер Leruo под флагом Сьерра-Леоне достиг стоянки Итакоатиара в Бразилии и движется вдоль Амазонки к Манусу. Следом за ним идет танкер "Приморье" под российским флагом. Третий танкер Beast под флагом Сьерра-Леоне, также движется вдоль южноамериканского побережья в направлении Бразилии.По оценке издания, на каждом танкере находится около 40 тысяч тонн дизеля. По мнению журналистов, все три танкера могли изначально направляться в США.Другие танкеры, которые, вероятно, так же следовали к североамериканскому побережью, ушли в Средиземноморье. Например, российский танкер Talisman, который также называли возможным поставщиком в США, был замечен у Египта. При этом мальтийский Agioi Fanendes остановился в нескольких сотнях миль от Соединенных Штатов более недели назад и продолжает курсировать по Атлантическому океану с сигналом "В ожидании распоряжений".О поставках российского дизтоплива на американский и мировой рынок президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились 9 октября. Американские чиновники обещали, что поставки могут составить до 300 тысяч метрических тонн.

сша

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, сша, бразилия