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Танкеры с российским дизелем прибыли в Бразилию, пишут СМИ
Танкеры с российским дизелем прибыли в Бразилию, пишут СМИ - 20.11.2026, ПРАЙМ
Танкеры с российским дизелем прибыли в Бразилию, пишут СМИ
Два танкера с российским дизелем прибыли в Бразилию и еще один следует за ними, пишет The Maritime Executive. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T17:31+0300
2026-11-20T17:31+0300
2026-11-20T17:31+0300
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Два танкера с российским дизелем прибыли в Бразилию и еще один следует за ними, пишет The Maritime Executive."Два танкера с российским дизелем прибыли в Бразилию, в то время как аналитики продолжают указывать на то, что ни один из обещанных российских грузов не дошел до США", — утверждает издание.По информации Maritime Executive, танкер Leruo под флагом Сьерра-Леоне достиг стоянки Итакоатиара в Бразилии и движется вдоль Амазонки к Манусу. Следом за ним идет танкер "Приморье" под российским флагом. Третий танкер Beast под флагом Сьерра-Леоне, также движется вдоль южноамериканского побережья в направлении Бразилии.По оценке издания, на каждом танкере находится около 40 тысяч тонн дизеля. По мнению журналистов, все три танкера могли изначально направляться в США.Другие танкеры, которые, вероятно, так же следовали к североамериканскому побережью, ушли в Средиземноморье. Например, российский танкер Talisman, который также называли возможным поставщиком в США, был замечен у Египта. При этом мальтийский Agioi Fanendes остановился в нескольких сотнях миль от Соединенных Штатов более недели назад и продолжает курсировать по Атлантическому океану с сигналом "В ожидании распоряжений".О поставках российского дизтоплива на американский и мировой рынок президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились 9 октября. Американские чиновники обещали, что поставки могут составить до 300 тысяч метрических тонн.
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Энергетика, Нефть, РОССИЯ, США, БРАЗИЛИЯ
Танкеры с российским дизелем прибыли в Бразилию, пишут СМИ
Maritime Executive: два танкера с российским дизелем прибыли в Бразилию
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ.
Два танкера с российским дизелем прибыли в Бразилию и еще один следует за ними, пишет The Maritime Executive
.
"Два танкера с российским дизелем прибыли в Бразилию, в то время как аналитики продолжают указывать на то, что ни один из обещанных российских грузов не дошел до США", — утверждает издание.
По информации Maritime Executive, танкер Leruo под флагом Сьерра-Леоне достиг стоянки Итакоатиара в Бразилии и движется вдоль Амазонки к Манусу. Следом за ним идет танкер "Приморье" под российским флагом. Третий танкер Beast под флагом Сьерра-Леоне, также движется вдоль южноамериканского побережья в направлении Бразилии.
По оценке издания, на каждом танкере находится около 40 тысяч тонн дизеля. По мнению журналистов, все три танкера могли изначально направляться в США.
Другие танкеры, которые, вероятно, так же следовали к североамериканскому побережью, ушли в Средиземноморье. Например, российский танкер Talisman, который также называли возможным поставщиком в США, был замечен у Египта. При этом мальтийский Agioi Fanendes остановился в нескольких сотнях миль от Соединенных Штатов более недели назад и продолжает курсировать по Атлантическому океану с сигналом "В ожидании распоряжений".
О поставках российского дизтоплива на американский и мировой рынок президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились 9 октября. Американские чиновники обещали, что поставки могут составить до 300 тысяч метрических тонн.