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В ДНР восстановили электроснабжение после аварии в энергосистеме
В ДНР восстановили электроснабжение после аварии в энергосистеме - 20.11.2026, ПРАЙМ
В ДНР восстановили электроснабжение после аварии в энергосистеме
Энергетики восстановили электроснабжение в ДНР после аварийной ситуации в энергосистеме, затронувшую ряд городов и муниципальных округов региона, сообщили в... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T11:04+0300
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ДОНЕЦК, 20 ноя – ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение в ДНР после аварийной ситуации в энергосистеме, затронувшую ряд городов и муниципальных округов региона, сообщили в министерстве угля и энергетики республики.
В четверг министерство сообщило, что ряд городов, включая Донецк, Мариуполь, Макеевку, и муниципальных округов ДНР, частично обесточены из-за аварийной ситуации в энергосистеме региона.
"После проведения ремонтно-восстановительных и пусконаладочных работ к 03.20 20 ноября было восстановлено электроснабжение всех потребителей, отключённых в результате аварии, в том числе в Донецке, Макеевке, Мариуполе, Докучаевске, Новоазовском, Володарском и Волновахском муниципальных округах", - говорится на канале министерства в Telegram.
Уточняется, что зафиксированы новые аварийные ситуации в Волновахском, Володарском и Шахтёрском муниципальных округах, а также в Енакиево и Харцызске.
"Энергетики продолжают восстановительные работы. По мере устранения повреждений, стабилизации работы энергосистемы и появления технической возможности электроснабжение потребителей будет возобновляться поэтапно", - отметили в министерстве.
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донецк, мариуполь, telegram
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ДОНЕЦК, 20 ноя – ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение в ДНР после аварийной ситуации в энергосистеме, затронувшую ряд городов и муниципальных округов региона, сообщили в министерстве угля и энергетики республики.
В четверг министерство сообщило, что ряд городов, включая Донецк, Мариуполь, Макеевку, и муниципальных округов ДНР, частично обесточены из-за аварийной ситуации в энергосистеме региона.
"После проведения ремонтно-восстановительных и пусконаладочных работ к 03.20 20 ноября было восстановлено электроснабжение всех потребителей, отключённых в результате аварии, в том числе в Донецке, Макеевке, Мариуполе, Докучаевске, Новоазовском, Володарском и Волновахском муниципальных округах", - говорится на канале министерства в Telegram.
Уточняется, что зафиксированы новые аварийные ситуации в Волновахском, Володарском и Шахтёрском муниципальных округах, а также в Енакиево и Харцызске.
"Энергетики продолжают восстановительные работы. По мере устранения повреждений, стабилизации работы энергосистемы и появления технической возможности электроснабжение потребителей будет возобновляться поэтапно", - отметили в министерстве.