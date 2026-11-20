https://1prime.ru/20261120/dnr-875408601.html

В ДНР восстановили электроснабжение после аварии в энергосистеме

В ДНР восстановили электроснабжение после аварии в энергосистеме - 20.11.2026, ПРАЙМ

В ДНР восстановили электроснабжение после аварии в энергосистеме

Энергетики восстановили электроснабжение в ДНР после аварийной ситуации в энергосистеме, затронувшую ряд городов и муниципальных округов региона, сообщили в... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T11:04+0300

2026-11-20T11:04+0300

2026-11-20T11:04+0300

донецк

мариуполь

telegram

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875408601.jpg?1795161894

ДОНЕЦК, 20 ноя – ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение в ДНР после аварийной ситуации в энергосистеме, затронувшую ряд городов и муниципальных округов региона, сообщили в министерстве угля и энергетики республики. В четверг министерство сообщило, что ряд городов, включая Донецк, Мариуполь, Макеевку, и муниципальных округов ДНР, частично обесточены из-за аварийной ситуации в энергосистеме региона. "После проведения ремонтно-восстановительных и пусконаладочных работ к 03.20 20 ноября было восстановлено электроснабжение всех потребителей, отключённых в результате аварии, в том числе в Донецке, Макеевке, Мариуполе, Докучаевске, Новоазовском, Володарском и Волновахском муниципальных округах", - говорится на канале министерства в Telegram. Уточняется, что зафиксированы новые аварийные ситуации в Волновахском, Володарском и Шахтёрском муниципальных округах, а также в Енакиево и Харцызске. "Энергетики продолжают восстановительные работы. По мере устранения повреждений, стабилизации работы энергосистемы и появления технической возможности электроснабжение потребителей будет возобновляться поэтапно", - отметили в министерстве.

донецк

мариуполь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

донецк, мариуполь, telegram