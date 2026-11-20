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Добыча жидких углеводородов в Норвегии в октябре выросла на 8,8%

Добыча жидких углеводородов в Норвегии в октябре выросла на 8,8% - 20.11.2026, ПРАЙМ

Добыча жидких углеводородов в Норвегии в октябре выросла на 8,8%

Общая добыча жидких углеводородов в Норвегии в октябре, по предварительным данным, выросла по сравнению с окончательными данными за сентябрь на 164 тысячи... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T12:59+0300

2026-11-20T12:59+0300

2026-11-20T12:59+0300

нефть

норвегия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875413717.jpg?1795168798

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Общая добыча жидких углеводородов в Норвегии в октябре, по предварительным данным, выросла по сравнению с окончательными данными за сентябрь на 164 тысячи баррелей в сутки, или на 8,8%, составив 2,03 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD). Согласно итоговым данным за сентябрь, добыча жидких углеводородов в стране в среднем составляла 1,866 миллиона баррелей в сутки. NOD при этом отмечает, что уровень октября оказался на 1,4% выше прогноза организации. В том числе добыча нефти в октябре составила 1,843 миллиона баррелей в сутки, что на 5,9% выше прогноза NOD и на 8,6% больше уровня сентября. Добыча широкой фракции легких углеводородов в октябре составила 172 тысячи баррелей в сутки, а конденсата - 16 тысяч. Также, согласно приведенным в сообщении данным, добыча газа в Норвегии в октябре составила 355,6 миллиона кубометров в сутки, что на 2,2% выше прогноза NOD и на 19,8% выше по отношению к сентябрю, а также на 5,6% выше показателя октября прошлого года. Норвегия относится к числу крупнейших в мире нефтегазовых экспортеров.

норвегия

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нефть, норвегия