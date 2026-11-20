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Euronews: ЕК пересмотрит нефтяные резервы ЕС из-за дефицита топлива для армий

Euronews: ЕК пересмотрит нефтяные резервы ЕС из-за дефицита топлива для армий - 20.11.2026, ПРАЙМ

Euronews: ЕК пересмотрит нефтяные резервы ЕС из-за дефицита топлива для армий

Еврокомиссия намерена пересмотреть требования к стратегическим нефтяным резервам Евросоюза из-за проблем с обеспечением армий топливом, о которых сообщили более | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T16:07+0300

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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия намерена пересмотреть требования к стратегическим нефтяным резервам Евросоюза из-за проблем с обеспечением армий топливом, о которых сообщили более 60% государств объединения, передает Euronews со ссылкой на проект документа ЕК. "Более половины стран ЕС (61,54%) сообщили о трудностях с обеспечением достаточного доступа к топливу при перемещении вооруженных сил по территории Европы", - отмечает телеканал со ссылкой на оценку Еврокомиссии за 2025 год. Согласно проекту, страны ЕС должны будут учитывать военные потребности при планировании стратегических запасов нефти, включая возможный резкий рост спроса на дизельное и авиационное топливо в случае вооруженного конфликта. Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предупреждал, что в случае военного конфликта НАТО может потребоваться перебросить и обеспечить снабжение 100 тысяч военнослужащих в первые десять дней кризиса. Москва неоднократно заявляла, что Россия не намерена нападать на страны НАТО и Евросоюза. Президент РФ Владимир Путин называл утверждения о подготовке российского нападения на Европу необоснованными.

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