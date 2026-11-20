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Эксперимент по беспилотной логистике пройдет в восьми регионах России
Эксперимент по беспилотной логистике пройдет в восьми регионах России - 20.11.2026, ПРАЙМ
Эксперимент по беспилотной логистике пройдет в восьми регионах России
Эксперимент по беспилотной логистике пройдет в восьми регионах России - в Сахалинской, Рязанской и Нижегородской областях, Приморье, Татарстане, Якутии, ХМАО и... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T14:21+0300
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бизнес
россия
нижегородская область
приморье
татарстан
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Эксперимент по беспилотной логистике пройдет в восьми регионах России - в Сахалинской, Рязанской и Нижегородской областях, Приморье, Татарстане, Якутии, ХМАО и ЯНАО, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Накануне он отмечал, что развитие низковысотной экономики в регионах является одним из важных ориентиров на следующий год. Целью является создание управляемой модели применения беспилотной аэрологистики.
"Восемь регионов вошли в проект запуска низковысотной экономики России… По итогам оценки заявок в число регионов с наиболее высокими результатами вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Татарстан, Сахалинская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Нижегородская область, Рязанская область и Ямало-Ненецкий автономный округ", - сказал Никитин.
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бизнес, россия, нижегородская область, приморье, татарстан
Бизнес, РОССИЯ, Нижегородская область, Приморье, ТАТАРСТАН
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Эксперимент по беспилотной логистике пройдет в восьми регионах России - в Сахалинской, Рязанской и Нижегородской областях, Приморье, Татарстане, Якутии, ХМАО и ЯНАО, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Накануне он отмечал, что развитие низковысотной экономики в регионах является одним из важных ориентиров на следующий год. Целью является создание управляемой модели применения беспилотной аэрологистики.
"Восемь регионов вошли в проект запуска низковысотной экономики России… По итогам оценки заявок в число регионов с наиболее высокими результатами вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Татарстан, Сахалинская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Нижегородская область, Рязанская область и Ямало-Ненецкий автономный округ", - сказал Никитин.