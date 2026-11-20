https://1prime.ru/20261120/eksperiment-875417957.html

Эксперимент по беспилотной логистике пройдет в восьми регионах России

Эксперимент по беспилотной логистике пройдет в восьми регионах России - 20.11.2026, ПРАЙМ

Эксперимент по беспилотной логистике пройдет в восьми регионах России

Эксперимент по беспилотной логистике пройдет в восьми регионах России - в Сахалинской, Рязанской и Нижегородской областях, Приморье, Татарстане, Якутии, ХМАО и... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T14:21+0300

2026-11-20T14:21+0300

2026-11-20T14:21+0300

бизнес

россия

нижегородская область

приморье

татарстан

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875417957.jpg?1795173716

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Эксперимент по беспилотной логистике пройдет в восьми регионах России - в Сахалинской, Рязанской и Нижегородской областях, Приморье, Татарстане, Якутии, ХМАО и ЯНАО, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин. Накануне он отмечал, что развитие низковысотной экономики в регионах является одним из важных ориентиров на следующий год. Целью является создание управляемой модели применения беспилотной аэрологистики. "Восемь регионов вошли в проект запуска низковысотной экономики России… По итогам оценки заявок в число регионов с наиболее высокими результатами вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Татарстан, Сахалинская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Нижегородская область, Рязанская область и Ямало-Ненецкий автономный округ", - сказал Никитин.

нижегородская область

приморье

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, нижегородская область, приморье, татарстан