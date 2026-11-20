https://1prime.ru/20261120/ekspert-875404713.html
Эксперт назвала возраст самой пожилой жертвы мошенников
Эксперт назвала возраст самой пожилой жертвы мошенников - 20.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвала возраст самой пожилой жертвы мошенников
Самой пожилой жертвой мошенников стала жительница Екатеринбурга, которой 103 года, сообщила РИА Новости заместитель руководителя проекта Народного фронта "За... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T09:18+0300
2026-11-20T09:18+0300
2026-11-20T09:37+0300
общество
недвижимость
екатеринбург
мвд
мид рф
мид
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875404713.jpg?1795156669
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Самой пожилой жертвой мошенников стала жительница Екатеринбурга, которой 103 года, сообщила РИА Новости заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков", эксперт платформы "Мошеловка" Александра Пожарская. "Самая пожилая жертва мошенников - жительница Екатеринбурга, которой 103 года. Женщину не просто обманули ради денег - мошенники превратили ее в своего помощника, так называемую "дроппершу", - рассказала она в рамках специального проекта агентства "Код из смс". Пожарская отметила, что пожилая женщина до самого конца искренне верила, что не совершает ничего противозаконного. По ее словам, люди старшего возраста часто становятся мишенью для классических схем мошенничества - "безопасный счет", "родственник попал в беду", "оформление доверенности через "Госуслуги", "помощь правоохранителям и спецслужбам в изобличении мошенников". "Мошенники целенаправленно эксплуатируют доверие и желание помочь близким, а также возможную неуверенность в пользовании цифровыми технологиями", - заключила Пожарская. РИА Новости совместно с МВД и МИД России запустило специальный проект "Код из смс" по борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.
екатеринбург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , недвижимость, екатеринбург, мвд, мид рф, мид
Общество , Недвижимость, ЕКАТЕРИНБУРГ, МВД, МИД РФ, МИД
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Самой пожилой жертвой мошенников стала жительница Екатеринбурга, которой 103 года, сообщила РИА Новости заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков", эксперт платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.
"Самая пожилая жертва мошенников - жительница Екатеринбурга, которой 103 года. Женщину не просто обманули ради денег - мошенники превратили ее в своего помощника, так называемую "дроппершу", - рассказала она в рамках специального проекта агентства "Код из смс".
Пожарская отметила, что пожилая женщина до самого конца искренне верила, что не совершает ничего противозаконного.
По ее словам, люди старшего возраста часто становятся мишенью для классических схем мошенничества - "безопасный счет", "родственник попал в беду", "оформление доверенности через "Госуслуги", "помощь правоохранителям и спецслужбам в изобличении мошенников".
"Мошенники целенаправленно эксплуатируют доверие и желание помочь близким, а также возможную неуверенность в пользовании цифровыми технологиями", - заключила Пожарская.
РИА Новости совместно с МВД и МИД России запустило специальный проект "Код из смс" по борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.