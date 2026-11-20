https://1prime.ru/20261120/ekspert-875404713.html

Эксперт назвала возраст самой пожилой жертвы мошенников

Эксперт назвала возраст самой пожилой жертвы мошенников - 20.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвала возраст самой пожилой жертвы мошенников

Самой пожилой жертвой мошенников стала жительница Екатеринбурга, которой 103 года, сообщила РИА Новости заместитель руководителя проекта Народного фронта "За... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T09:18+0300

2026-11-20T09:18+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Самой пожилой жертвой мошенников стала жительница Екатеринбурга, которой 103 года, сообщила РИА Новости заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков", эксперт платформы "Мошеловка" Александра Пожарская. "Самая пожилая жертва мошенников - жительница Екатеринбурга, которой 103 года. Женщину не просто обманули ради денег - мошенники превратили ее в своего помощника, так называемую "дроппершу", - рассказала она в рамках специального проекта агентства "Код из смс". Пожарская отметила, что пожилая женщина до самого конца искренне верила, что не совершает ничего противозаконного. По ее словам, люди старшего возраста часто становятся мишенью для классических схем мошенничества - "безопасный счет", "родственник попал в беду", "оформление доверенности через "Госуслуги", "помощь правоохранителям и спецслужбам в изобличении мошенников". "Мошенники целенаправленно эксплуатируют доверие и желание помочь близким, а также возможную неуверенность в пользовании цифровыми технологиями", - заключила Пожарская. РИА Новости совместно с МВД и МИД России запустило специальный проект "Код из смс" по борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.

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общество , недвижимость, екатеринбург, мвд, мид рф, мид