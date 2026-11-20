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Оператор нефтепровода в Хорватии возобновил поставки сырья на НПЗ Сербии

Оператор нефтепровода в Хорватии возобновил поставки сырья на НПЗ Сербии - 20.11.2026, ПРАЙМ

Оператор нефтепровода в Хорватии возобновил поставки сырья на НПЗ Сербии

Компания-оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии после ремонта возобновила поставки сырья на единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T20:03+0300

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БЕЛГРАД, 20 ноя – ПРАЙМ. Компания-оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии после ремонта возобновила поставки сырья на единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, сообщила пресс-служба JANAF. NIS из-за аварии на трубопроводе JАNAF в ноябре получила от властей Сербии доступ к госрезервам сырой нефти и оперативным резервам дизельного топлива. Перерыв в поставках на НПЗ в Панчево возник 6 ноября. "JANAF сегодня возобновил регулярные поставки нефти партнеру NIS после успешного завершения ремонта нефтепровода на участке Сисак - Славонски Брод", - говорится в сообщении компании-оператора. Отмечается, что перебои не затронули поставки сырья на НПЗ других компаний в Венгрии и Словакии. NIS под санкциями США 30 октября получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность до 11 декабря. Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" в российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL. Лицензия от минфина США на ведение переговоров действует до 28 февраля 2027 года.

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нефть, газ, сша, сербия, хорватия, nis, janaf, нпз