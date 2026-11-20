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"Казмунайгаз" оценивает влияние санкций на совместные проекты с "Сибуром"
"Казмунайгаз" оценивает влияние санкций на совместные проекты с "Сибуром" - 20.11.2026, ПРАЙМ
"Казмунайгаз" оценивает влияние санкций на совместные проекты с "Сибуром"
Казахстанский нефтегазовый оператор "Казмунайгаз" (КМГ) оценивает влияние санкционных ограничений на совместные проекты с "Сибуром", сообщили РИА Новости в КМГ. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T17:50+0300
2026-11-20T17:50+0300
2026-11-20T17:50+0300
нефть
казахстан
великобритания
сибур
казмунайгаз
sinopec
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АСТАНА, 20 ноя - ПРАЙМ. Казахстанский нефтегазовый оператор "Казмунайгаз" (КМГ) оценивает влияние санкционных ограничений на совместные проекты с "Сибуром", сообщили РИА Новости в КМГ.
Великобритания 12 ноября ввела санкции против "Сибура".
"В настоящий момент участники совместных проектов продолжают комплексную оценку потенциального влияния внешних факторов, включая санкционные ограничения, с учетом правовых, финансовых и технических аспектов", - говорится в сообщении.
В КМГ добавили, что работа по проектам продолжается в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Казахстана и договорными обязательствами сторон.
"Во всех соглашениях предусмотрена санкционная оговорка, определяющая порядок действий в случае введения применимых ограничительных мер. Условия данных положений являются конфиденциальным", - отметили в "Казмунайгаз".
В Казахстане "Сибур" участвует в двух крупных проектах по выпуску полимеров. Первый это завод Kazakhstan Petrochemical Industries в Атырауской области, где российскому холдингу принадлежит 40% акций, остальные доли распределены между "Казмунайгазом" (49,5%), "Самрук-Казына Ондэу" (9,5%) и Almex Plus (1%).
Второй проект с участием "Сибур" в Казахстане - это строительство завода по выпуску полиэтилена также на западе страны. Ранее КМГ информировал, что строительство завода планируется завершить до 2029 года, его мощность составит 1,25 миллиона тонн в год. Предприятие будет производить порядка 22 марок полиэтилена, из них 40% составит премиальный класс, для промышленных и бытовых целей. Инвестиции в совместное строительство первого интегрированного газохимического комплекса составят 7,4 миллиарда долларов. Структура собственников завода выглядит следующим образом: "Казмунайгаз" - 40%, "Сибур" - 30%, Sinopec - 30%.
КМГ сообщил 10 ноября, что первые восемь секций петлевых реакторов - оборудования для производства полиэтилена - доставили на строительную площадку завода "Силлено".
Нефтехимический холдинг "Сибур" занимает первое место в России по выпуску полимеров и синтетических каучуков, обеспечивая сырьем стройки, заводы пищевой отрасли, медицину и аграрный сектор.
Национальная компания "Казмунайгаз" - ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг.
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нефть, казахстан, великобритания, сибур, казмунайгаз, sinopec
Нефть, КАЗАХСТАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Сибур, Казмунайгаз, Sinopec
АСТАНА, 20 ноя - ПРАЙМ. Казахстанский нефтегазовый оператор "Казмунайгаз" (КМГ) оценивает влияние санкционных ограничений на совместные проекты с "Сибуром", сообщили РИА Новости в КМГ.
Великобритания 12 ноября ввела санкции против "Сибура".
"В настоящий момент участники совместных проектов продолжают комплексную оценку потенциального влияния внешних факторов, включая санкционные ограничения, с учетом правовых, финансовых и технических аспектов", - говорится в сообщении.
В КМГ добавили, что работа по проектам продолжается в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Казахстана и договорными обязательствами сторон.
"Во всех соглашениях предусмотрена санкционная оговорка, определяющая порядок действий в случае введения применимых ограничительных мер. Условия данных положений являются конфиденциальным", - отметили в "Казмунайгаз".
В Казахстане "Сибур" участвует в двух крупных проектах по выпуску полимеров. Первый это завод Kazakhstan Petrochemical Industries в Атырауской области, где российскому холдингу принадлежит 40% акций, остальные доли распределены между "Казмунайгазом" (49,5%), "Самрук-Казына Ондэу" (9,5%) и Almex Plus (1%).
Второй проект с участием "Сибур" в Казахстане - это строительство завода по выпуску полиэтилена также на западе страны. Ранее КМГ информировал, что строительство завода планируется завершить до 2029 года, его мощность составит 1,25 миллиона тонн в год. Предприятие будет производить порядка 22 марок полиэтилена, из них 40% составит премиальный класс, для промышленных и бытовых целей. Инвестиции в совместное строительство первого интегрированного газохимического комплекса составят 7,4 миллиарда долларов. Структура собственников завода выглядит следующим образом: "Казмунайгаз" - 40%, "Сибур" - 30%, Sinopec - 30%.
КМГ сообщил 10 ноября, что первые восемь секций петлевых реакторов - оборудования для производства полиэтилена - доставили на строительную площадку завода "Силлено".
Нефтехимический холдинг "Сибур" занимает первое место в России по выпуску полимеров и синтетических каучуков, обеспечивая сырьем стройки, заводы пищевой отрасли, медицину и аграрный сектор.
Национальная компания "Казмунайгаз" - ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг.