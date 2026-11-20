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КЭАЗ автоматизировал производство устройств для защиты электросетей

КЭАЗ автоматизировал производство устройств для защиты электросетей - 20.11.2026, ПРАЙМ

КЭАЗ автоматизировал производство устройств для защиты электросетей

"Курский электроаппаратный завод" (КЭАЗ) автоматизировал производство устройств для защиты электросетей, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T09:45+0300

2026-11-20T09:45+0300

2026-11-20T09:45+0300

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. "Курский электроаппаратный завод" (КЭАЗ) автоматизировал производство устройств для защиты электросетей, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). "Курский электроаппаратный завод" (КЭАЗ) благодаря автоматизации производства на треть увеличил выпуск выключателей для защиты от коротких замыканий и аварий. Продукция завода поставляется во все регионы России и страны ближнего зарубежья, используется "Россетями", "Газпромом", РЖД, Московским метрополитеном и стройкомплексом Москвы", - говорится в сообщении. Общий объем инвестиций в проект превысил 350 миллионов рублей, из которых 300 миллионов рублей предоставил ФРП. Выход на полную мощность позволит предприятию увеличить ежегодный объем выпуска низковольтной продукции на 30% – до 2 миллионов штук автоматических модульных выключателей, а номенклатура возрастет до 300 видов. Уровень локализации продукции превышает 95%, отметили в фонде. "Продукция поставляется во все регионы России, а также в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Грузию, Армению, Молдавию. Среди заказчиков – крупнейшие компании энергетической, нефтегазовой и транспортной отраслей", - добавили в ФРП.

казахстан

узбекистан

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технологии, россия, казахстан, узбекистан, белоруссия, фрп, россети, газпром