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КЭАЗ автоматизировал производство устройств для защиты электросетей
КЭАЗ автоматизировал производство устройств для защиты электросетей - 20.11.2026, ПРАЙМ
КЭАЗ автоматизировал производство устройств для защиты электросетей
"Курский электроаппаратный завод" (КЭАЗ) автоматизировал производство устройств для защиты электросетей, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T09:45+0300
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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. "Курский электроаппаратный завод" (КЭАЗ) автоматизировал производство устройств для защиты электросетей, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП).
"Курский электроаппаратный завод" (КЭАЗ) благодаря автоматизации производства на треть увеличил выпуск выключателей для защиты от коротких замыканий и аварий. Продукция завода поставляется во все регионы России и страны ближнего зарубежья, используется "Россетями", "Газпромом", РЖД, Московским метрополитеном и стройкомплексом Москвы", - говорится в сообщении.
Общий объем инвестиций в проект превысил 350 миллионов рублей, из которых 300 миллионов рублей предоставил ФРП. Выход на полную мощность позволит предприятию увеличить ежегодный объем выпуска низковольтной продукции на 30% – до 2 миллионов штук автоматических модульных выключателей, а номенклатура возрастет до 300 видов. Уровень локализации продукции превышает 95%, отметили в фонде.
"Продукция поставляется во все регионы России, а также в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Грузию, Армению, Молдавию. Среди заказчиков – крупнейшие компании энергетической, нефтегазовой и транспортной отраслей", - добавили в ФРП.
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Технологии, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, БЕЛОРУССИЯ, ФРП, Россети, Газпром
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. "Курский электроаппаратный завод" (КЭАЗ) автоматизировал производство устройств для защиты электросетей, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП).
"Курский электроаппаратный завод" (КЭАЗ) благодаря автоматизации производства на треть увеличил выпуск выключателей для защиты от коротких замыканий и аварий. Продукция завода поставляется во все регионы России и страны ближнего зарубежья, используется "Россетями", "Газпромом", РЖД, Московским метрополитеном и стройкомплексом Москвы", - говорится в сообщении.
Общий объем инвестиций в проект превысил 350 миллионов рублей, из которых 300 миллионов рублей предоставил ФРП. Выход на полную мощность позволит предприятию увеличить ежегодный объем выпуска низковольтной продукции на 30% – до 2 миллионов штук автоматических модульных выключателей, а номенклатура возрастет до 300 видов. Уровень локализации продукции превышает 95%, отметили в фонде.
"Продукция поставляется во все регионы России, а также в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Грузию, Армению, Молдавию. Среди заказчиков – крупнейшие компании энергетической, нефтегазовой и транспортной отраслей", - добавили в ФРП.