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Kept: рынок нефти может стать профицитным уже в 2027 году

Kept: рынок нефти может стать профицитным уже в 2027 году - 20.11.2026, ПРАЙМ

Kept: рынок нефти может стать профицитным уже в 2027 году

Рынок нефти может перейти к профициту уже в следующем году, но истощенные запасы и дорогая логистика будут тормозить снижение цен до 2028 года, пишет РБК со... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T13:31+0300

2026-11-20T13:31+0300

2026-11-20T13:31+0300

нефть

ближний восток

ормузский пролив

eia

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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Рынок нефти может перейти к профициту уже в следующем году, но истощенные запасы и дорогая логистика будут тормозить снижение цен до 2028 года, пишет РБК со ссылкой на обзор Kept.Ближневосточный конфликт привел к масштабным перебоям с добычей и экспортом нефти, и мировому рынку пришлось компенсировать нехватку поставок за счет накопленных запасов. Хотя в третьем квартале ситуация начала улучшаться, предложение по-прежнему не покрывало спрос: дефицит составлял 1,9 миллиона баррелей в сутки.Пик дефицита пришелся на предыдущий квартал — 3,5 миллиона баррелей в сутки, в четвертом квартале нехватка должна сократиться примерно до 0,7 миллиона. В среднем по итогам 2026 года дефицит составит около 1,3 миллиона баррелей в сутки. Но EIA ожидает, что мировой рынок нефти станет профицитным уже в начале 2027 года. Согласно данным EIA, большая часть добычи на Ближнем Востоке может вернуться на докризисный уровень ко второму кварталу следующего года — предложение вырастет на 8,4 миллиона баррелей в сутки, до 109,5 миллиона."Постепенное восстановление экспорта нефти и снижение геополитической напряженности могут опустить мировые цены до $80 за баррель в 2027 году", — отмечается в обзоре. Согласно консенсус-прогнозу Kept, более 60% аналитиков ожидают среднегодовую цену Brent ниже $80 за баррель. Медианная цена Brent составит $76,5 за баррель в 2027 году и $69,2 в 2028-м."Текущий год станет "рекордно провальным" по объемам предложения жидких углеводородов и нефти. Возникший с марта дефицит компенсировали за счет запасов из хранилищ", — приводит издание слова партнера департамента инвестиций и рынков капитала Kept Олега Жирнова. Восстановление инфраструктуры на Ближнем Востоке займет от двух до четырех кварталов, а на восполнение израсходованных запасов уйдет не менее двух-трех кварталов. Кроме того, блокировка Ормузского пролива повысила заинтересованность импортеров в собственных резервах, а высокая стоимость фрахта и страхования также будет поддерживать цены.Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин считает реализацию прогноза зависящей от безопасности судоходства в Ормузском проливе: для возвращения к обычному режиму поставок недостаточно формального прекращения конфликта. По прогнозам Kasatkin Consulting, стоимость барреля Brent в 2027 году составит $81,7.

ближний восток

ормузский пролив

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нефть, ближний восток, ормузский пролив, eia