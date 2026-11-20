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Парковочные тарифы скорректируют на некоторых улицах в Москве с 31 января

Парковочные тарифы скорректируют на некоторых улицах в Москве с 31 января - 20.11.2026, ПРАЙМ

Парковочные тарифы скорректируют на некоторых улицах в Москве с 31 января

Парковочные тарифы будут скорректированы на ряде улиц Москвы с 31 января 2027 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T20:45+0300

2026-11-20T20:45+0300

2026-11-20T20:45+0300

москва

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общество

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Парковочные тарифы будут скорректированы на ряде улиц Москвы с 31 января 2027 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. "Для того, чтобы парковочные места не простаивали на одних улицах и не были постоянно заняты на других, с 31 января 2027 года произойдут следующие изменения: на ряде улиц в районах Южное Тушино, Филевский парк, Кунцево, Коптево, Крылатское и Аэропорт снизится стоимость парковки. Сейчас заполняемость мест там составляет менее 50% - это позволит рационально скорректировать спрос автомобилей на парковочные места", - рассказали в дептрансе. В ведомстве отметили, что в зону резидентных разрешений включат ряд улиц на западе, северо-востоке, юго-востоке и юго-западе столицы. Жители смогут оформить разрешение на mos. ru и пользоваться льготными условиями парковки в своем районе. "На участках, где занято 80-90% мест, парковочные тарифы скорректируют, чтобы повысить оборачиваемость мест и сдержать дальнейший рост спроса. На парковках, расположенных за МКАД, также будут проиндексированы пониженный, обычный и дифференцированный тарифы", - добавили в департаменте.

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москва, парковка, авто, общество