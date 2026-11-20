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Пассажиры смогут поучаствовать в "Географическом диктанте" 22 ноября

Пассажиры смогут поучаствовать в "Географическом диктанте" 22 ноября - 20.11.2026, ПРАЙМ

Пассажиры смогут поучаствовать в "Географическом диктанте" 22 ноября

Пассажиры на вокзалах и в поездах 22 ноября смогут поучаствовать в "Географическом диктанте", сообщили РЖД. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T18:44+0300

2026-11-20T18:44+0300

2026-11-20T18:44+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Пассажиры на вокзалах и в поездах 22 ноября смогут поучаствовать в "Географическом диктанте", сообщили РЖД. "Двадцать второго ноября в 12.00 по местному времени по всей стране и за ее пределами пройдет международная просветительская акция Русского географического общества "Географический диктант". Присоединиться к ней можно будет и в пути - на вокзалах и в поездах, курсирующих от сурового севера до теплого российского юга и Урала", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Москве площадкой станет Белорусский вокзал, а в Санкт-Петербурге - Финляндский. Диктант можно будет написать в центрах содействия мобильности РЖД. Компания уточнила, что для слабовидящих участников будут подготовлены специальные бланки с увеличенным шрифтом. Мобильными площадками станут поезда дальнего следования и турпоезда: №11 Мурманск - Санкт-Петербург, №102 "Премиум" Москва - Адлер, №922 "Зимняя сказка" Москва - Великий Устюг - Кострома - Москва, №921, 922, 925, 926 "Рускеальский экспресс" Сортавала - Горный парк "Рускеала", №925 "Уральский экспресс" Екатеринбург - Шувакиш - Верхняя Пышма. РЖД подчеркнули, что все бланки, заполненные на вокзалах и в поездах, будут переданы экспертам РГО на проверку. А электронное свидетельство участника и результаты можно будет получить на сайте dictant.rgo.ru с 21 декабря. "Участников ждут вопросы разной сложности: от известных географических фактов до заданий, где пригодятся логика и эрудиция", - добавила компания.

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