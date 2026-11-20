https://1prime.ru/20261120/rossija-875427111.html
Названы автомобили, которые войдут в программу льготного автокредитования
Названы автомобили, которые войдут в программу льготного автокредитования - 20.11.2026, ПРАЙМ
Названы автомобили, которые войдут в программу льготного автокредитования
Как минимум 19 моделей отечественных автомобилей "Москвич", Lada, Evolute, Voyah, УАЗ, Sollers и "Атом" можно будет купить на льготных условиях по госпрограмме... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T17:59+0300
2026-11-20T17:59+0300
2026-11-20T18:10+0300
бизнес
evolute
уаз
sollers
lada niva legend
lada x-cross 5
lada iskra
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875427111.jpg?1795187416
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Как минимум 19 моделей отечественных автомобилей "Москвич", Lada, Evolute, Voyah, УАЗ, Sollers и "Атом" можно будет купить на льготных условиях по госпрограмме Минпромторга России, которая возобновится с декабря, следует из комментариев опрошенных РИА Новости автопроизводителей. "Под действие программы с 1 декабря попадут бестселлеры брендов Evolute и Voyah: Evolute i-Space и i-Joy, Voyah Free. Любому покупателю такого электромобиля или гибридного автомобиля будет предоставляться скидка в размере 10% (но не более 500 тысяч рублей)", - рассказала директор по связям с общественностью брендов Evolute и Voyah Елизавета Хмелева. Также в программу льготных автокредитов войдет электромобиль "Атом". В пресс-службе бренда отметили, что машина обладает высоким уровнем локализации, но не раскрыли, в каком объеме на него можно будет получить скидку. Помимо этого, с 1 декабря в программу войдут модели "Москвич" 3 и 3е; вся модельная линейка УАЗ - "Пикап", "Патриот", "Профи" и "Буханка"; а также модификации автомобилей на базе Sollers SF5. "АвтоВАЗ" в пресс-релизе ранее сообщал, что по программе льготного автокредитования россияне смогут купить Lada Granta, Iskra, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus, а также Vesta и Granta с ручным управлением. Ранее в пятницу Минпромторг РФ сообщил, что программа льготного автокредитования в стране будет возобновлена с 1 декабря текущего года. Ведомство планирует расширить программу для многодетных семей, а также ужесточить минимальный порог локализации для машин с ДВС и установить дифференцированный размер скидки на электрокары и гибриды, зависящий от уровня локализации.
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бизнес, evolute, уаз, sollers, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, Evolute, УАЗ, Sollers, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Как минимум 19 моделей отечественных автомобилей "Москвич", Lada, Evolute, Voyah, УАЗ, Sollers и "Атом" можно будет купить на льготных условиях по госпрограмме Минпромторга России, которая возобновится с декабря, следует из комментариев опрошенных РИА Новости автопроизводителей.
"Под действие программы с 1 декабря попадут бестселлеры брендов Evolute и Voyah: Evolute i-Space и i-Joy, Voyah Free. Любому покупателю такого электромобиля или гибридного автомобиля будет предоставляться скидка в размере 10% (но не более 500 тысяч рублей)", - рассказала директор по связям с общественностью брендов Evolute и Voyah Елизавета Хмелева.
Также в программу льготных автокредитов войдет электромобиль "Атом". В пресс-службе бренда отметили, что машина обладает высоким уровнем локализации, но не раскрыли, в каком объеме на него можно будет получить скидку.
Помимо этого, с 1 декабря в программу войдут модели "Москвич" 3 и 3е; вся модельная линейка УАЗ - "Пикап", "Патриот", "Профи" и "Буханка"; а также модификации автомобилей на базе Sollers SF5.
"АвтоВАЗ" в пресс-релизе ранее сообщал, что по программе льготного автокредитования россияне смогут купить Lada Granta, Iskra, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus, а также Vesta и Granta с ручным управлением.
Ранее в пятницу Минпромторг РФ сообщил, что программа льготного автокредитования в стране будет возобновлена с 1 декабря текущего года.
Ведомство планирует расширить программу для многодетных семей, а также ужесточить минимальный порог локализации для машин с ДВС и установить дифференцированный размер скидки на электрокары и гибриды, зависящий от уровня локализации.