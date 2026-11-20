https://1prime.ru/20261120/rossija-875427111.html

Названы автомобили, которые войдут в программу льготного автокредитования

Названы автомобили, которые войдут в программу льготного автокредитования - 20.11.2026, ПРАЙМ

Названы автомобили, которые войдут в программу льготного автокредитования

Как минимум 19 моделей отечественных автомобилей "Москвич", Lada, Evolute, Voyah, УАЗ, Sollers и "Атом" можно будет купить на льготных условиях по госпрограмме... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T17:59+0300

2026-11-20T17:59+0300

2026-11-20T18:10+0300

бизнес

evolute

уаз

sollers

lada niva legend

lada x-cross 5

lada iskra

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875427111.jpg?1795187416

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Как минимум 19 моделей отечественных автомобилей "Москвич", Lada, Evolute, Voyah, УАЗ, Sollers и "Атом" можно будет купить на льготных условиях по госпрограмме Минпромторга России, которая возобновится с декабря, следует из комментариев опрошенных РИА Новости автопроизводителей. "Под действие программы с 1 декабря попадут бестселлеры брендов Evolute и Voyah: Evolute i-Space и i-Joy, Voyah Free. Любому покупателю такого электромобиля или гибридного автомобиля будет предоставляться скидка в размере 10% (но не более 500 тысяч рублей)", - рассказала директор по связям с общественностью брендов Evolute и Voyah Елизавета Хмелева. Также в программу льготных автокредитов войдет электромобиль "Атом". В пресс-службе бренда отметили, что машина обладает высоким уровнем локализации, но не раскрыли, в каком объеме на него можно будет получить скидку. Помимо этого, с 1 декабря в программу войдут модели "Москвич" 3 и 3е; вся модельная линейка УАЗ - "Пикап", "Патриот", "Профи" и "Буханка"; а также модификации автомобилей на базе Sollers SF5. "АвтоВАЗ" в пресс-релизе ранее сообщал, что по программе льготного автокредитования россияне смогут купить Lada Granta, Iskra, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus, а также Vesta и Granta с ручным управлением. Ранее в пятницу Минпромторг РФ сообщил, что программа льготного автокредитования в стране будет возобновлена с 1 декабря текущего года. Ведомство планирует расширить программу для многодетных семей, а также ужесточить минимальный порог локализации для машин с ДВС и установить дифференцированный размер скидки на электрокары и гибриды, зависящий от уровня локализации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, evolute, уаз, sollers, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra