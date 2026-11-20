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Почти каждый пятый россиянин планирует провести Новый год в соло-формате

Почти каждый пятый россиянин планирует провести Новый год в соло-формате - 20.11.2026, ПРАЙМ

Почти каждый пятый россиянин планирует провести Новый год в соло-формате

Почти каждый пятый россиянин планирует провести Новый год и праздники в соло-формате из-за желания побыть наедине с собой, при этом популярными направлениями... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T09:15+0300

2026-11-20T09:15+0300

2026-11-20T09:36+0300

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Почти каждый пятый россиянин планирует провести Новый год и праздники в соло-формате из-за желания побыть наедине с собой, при этом популярными направлениями для таких поездок стали Москва, Санкт-Петербург и Мурманск, рассказали журналистам в финтех-компании ЮMoney и сервисе бронирования путешествий "Отелло". "Почти каждый пятый (18%) планирует провести новогоднюю ночь и все праздничные дни в соло-формате, при этом главные мотивы для такого выбора - привычный образ жизни (32%) и желание побыть наедине с собой (15%)", - выяснили в сервисах. "На новогодний период среди одиночных поездок лидируют Москва и Санкт-Петербург. Также в топ-5 входят Мурманск, Нижний Новгород и Новосибирск", - добавили аналитики. Аналитики ЮMoney провели исследование, проанализировав онлайн-опрос 2 тысяч пользователей сервиса, а "Отелло" использовал обезличенные данные о бронированиях в 2026 году, в том числе на новогодний период. По данным аналитиков, 39% опрошенных россиян поделились, что планируют провести наедине с собой какую-то часть грядущих праздников. Другие предпочитают провести время в соло-формате на несколько дней, на все каникулы, кроме новогодней ночи, а также только в новогоднюю ночь. Как выяснили в "Отелло", на новогодние праздники по текущим ранним бронированиям доля одиночных поездок составляет порядка 9%. При этом пары остаются главным сегментом - на них приходится 54% бронирований, а компании от трех человек занимают около 37%.

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санкт-петербург

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