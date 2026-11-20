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В "Серконсе" оценили влияние новых правил работы аттракционов на цены

В "Серконсе" оценили влияние новых правил работы аттракционов на цены - 20.11.2026, ПРАЙМ

В "Серконсе" оценили влияние новых правил работы аттракционов на цены

Новые правила в организации работы и технического состояния аттракционов, которые начтут действовать с 1 марта следующего года, не приведут к росту стоимости... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T17:38+0300

2026-11-20T17:38+0300

2026-11-20T17:38+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Новые правила в организации работы и технического состояния аттракционов, которые начтут действовать с 1 марта следующего года, не приведут к росту стоимости входных билетов в парки развлечений, рассказала РИА Новости руководитель департамента сертификации аттракционов, детских игровых площадок и лифтов компании "Серконс" Евгения Баканова. С 1 марта 2027 года в России вступает новый федеральный закон "Об аттракционах". В нем закреплены требования к техническому состоянию и эксплуатации устройств. Так, на период проведения оценки технического состояния объекта использование аттракциона должно быть приостановлено. "Мы не ожидаем, что вступление в силу Федерального закона № 343-ФЗ приведет к повышению стоимости входных билетов в парки развлечений, которые уже соблюдают все действующие требования технического регламента ЕАЭС, своевременно проводят техническое обслуживание и ежегодное освидетельствование оборудования", - сказала Баканова. Она отметила, что новый закон не предусматривает принципиально новых обязательных процедур по сертификации и техническому обслуживанию. Таким образом, оснований для пересмотра стоимости посещения парков исключительно в связи с принятием закона нет. "Вместе с тем ситуация с отдельными аттракционами может быть иной. Если в процессе технического освидетельствования будут выявлены нарушения, неисправности или необходимость дополнительных обследований, владельцу потребуется вложить средства в устранение дефектов, ремонт или восстановление оборудования. В отдельных случаях это может повлиять на стоимость билета на конкретный аттракцион", - пояснила Баканова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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