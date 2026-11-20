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Суд отказал Сбербанку в запрете реорганизации "Юникредит банка"

Суд отказал Сбербанку в запрете реорганизации "Юникредит банка" - 20.11.2026, ПРАЙМ

Суд отказал Сбербанку в запрете реорганизации "Юникредит банка"

Арбитражный суд Москвы отказал Сбербанку, который в деле по своему иску к итальянскому Unicredit Bank и российскому "Юникредит банку" о взыскании около 1,2... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T13:57+0300

2026-11-20T13:57+0300

2026-11-20T13:57+0300

банки

финансы

восточная европа

юникредит банк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875416024.jpg?1795172261

МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал Сбербанку, который в деле по своему иску к итальянскому Unicredit Bank и российскому "Юникредит банку" о взыскании около 1,2 миллиарда рублей просил принять обеспечительные меры, в том числе в виде запрета ответчикам проводить реорганизацию российской "дочки" и сделки с ее акциями, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Истец, в частности, просил запретить АО "Юникредит банк" и Unicredit Bank, "а также единоличному и коллегиальным исполнительным органам, членам совета директоров и иным органам управления АО "Юникредит банк"… совершать любые действия, прямо или косвенно направленные на ликвидацию, реорганизацию или продажу акций АО "Юникредит банк". Суд отметил, что "распоряжением президента РФ от 05.10.2026… разрешены реорганизация АО "Юникредит банк" в форме выделения хозяйственного общества с получением его акций (долей в уставном капитале) единственным акционером указанного акционерного общества; совершение сделок по приобретению 100 процентов акций АО "Юникредит банк", принадлежащих ЮниКредит С.п.А.". "Таким образом, заявленные истцом меры по обеспечению иска прямо противоречат указанному правовому акту", - указал суд в определении об отказе в принятии обеспечительных мер. Суд также отказался наложить арест на денежные средства Unicredit Bank на счетах в "Юникредит банке" в пределах около 162 миллионов рублей и около 11,1 миллиона евро (в сумме – около 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу), а также не покрытой арестом части денег, на облигации федерального займа и на 0,48% акций российского банка, принадлежащих итальянскому, о чем тоже просил истец. Суд отметил, что "из представленных доказательств, в том числе бухгалтерского баланса ответчика за 2025 г., следует достаточность имущества должника для исполнения судебного акта и предотвращения вреда имущественным интересам заявителя". На заседании в январе суд отклонил ходатайство Unicredit Bank о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, словенской компании Slovenske elektrarne A.S., одного из крупнейших производителей электроэнергии в Центральной и Восточной Европе. Следующее заседание пройдет в декабре. Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.

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банки, финансы, восточная европа, юникредит банк