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Оплата за общение: власти допускают ускорение роста тарифов на связь

Оплата за общение: власти допускают ускорение роста тарифов на связь - 20.11.2026, ПРАЙМ

Оплата за общение: власти допускают ускорение роста тарифов на связь

Тарифы на связь в России могут начать дорожать быстрее. Как сообщает "Известия", такой сценарий заложен в проекте обновленной Стратегии развития отрасли до 2035 | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T13:53+0300

2026-11-20T13:53+0300

2026-11-20T13:53+0300

технологии

денис кусков

минцифры

мегафон

мтс

связь

сотовая связь

мобильная связь

тарифы на связь

интернет

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Тарифы на связь в России могут начать дорожать быстрее. Как сообщает "Известия", такой сценарий заложен в проекте обновленной Стратегии развития отрасли до 2035 года, который подготовило Минцифры. Ускорение роста цен возможно как в базовом, так и в целевом варианте развития отрасли.В Минцифры подчеркнули, что расчеты не означают автоматического повышения тарифов. По позиции ведомства, увеличение стоимости услуг должно опираться на реальные расходы операторов на развитие и модернизацию сетей. Обоснованность изменений будет проверять Федеральная антимонопольная служба.Авторы стратегии указывают на растущий разрыв между нагрузкой на инфраструктуру и доходами операторов. По данным документа, в 2021–2025 годах интернет-трафик в стране увеличивался в среднем на 21,6% в год, тогда как выручка от мобильной связи и фиксированного интернета росла лишь на 8 процентов. Общая инфляция за этот период составляла в среднем 10,5% в год.В Минцифры считают, что стоимость связи долгое время росла медленнее, чем объемы потребления, нагрузка на сети и цены в экономике. Из-за этого операторам становится сложнее финансировать расширение и обновление инфраструктуры. В проекте также отмечается, что поддерживать нынешний объем инвестиций при действующих тарифах без увеличения долга невозможно.В ведомстве добавили, что за десять лет интернет-трафик в России вырос почти в девять раз. Операторам необходимо обновлять оборудование, расширять покрытие, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах, а также учитывать регуляторные требования.При этом в Минцифры подчеркнули, что рост нагрузки на сети сам по себе не оправдывает любое повышение цен. По данным Росстата, за последние пять лет связь дорожала медленнее общей инфляции. По оценке Международного союза электросвязи, фиксированный интернет в России в пять раз, а мобильная связь — в два раза дешевле среднемирового уровня.В ФАС сообщили, что следят за тарифами на мобильную связь и интернет. Каждое повышение проверяют на экономическую обоснованность. Если рост не подтверждается финансовыми показателями оператора, антимонопольная служба может принять меры реагирования.Тарифы могут вырасти уже в 2027 году, считает генеральный директор АО "ЕСК" Алхас Мирзабеков. По его мнению, причина — быстрый рост трафика на фоне цифровизации и отставание тарифов от инфляции, стоимости жилищно-коммунальных услуг, топлива и электроэнергии.Эксперт называет нижней границей равновесной цены медианный тариф в 2,3–2,5 тысячи рублей в месяц. По его словам, такая стоимость позволила бы операторам сохранять инвестиции в качество связи. В нее входят логистика, налоги, расходы на систему оперативно-разыскных мероприятий, требования к критической информационной инфраструктуре и ФСТЭК, услуги центров обработки данных и отчисления в резерв универсального обслуживания.Дополнительные затраты связаны с покупкой оборудования, строительством оптических магистралей, участием в девелоперских проектах и цифровизацией зданий. Нагрузку на сети также увеличивают рост числа устройств у одного абонента, более высокие скорости доступа, облачные сервисы и интернет вещей.Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что сейчас тарифы увеличиваются на 8–10% в год. Он допустил, что в ближайшие годы темпы могут ускориться до 15–20%. По его мнению, операторам нужны средства на строительство новых сетей и поддержание действующей инфраструктуры.Сдержать рост цен могли бы налоговые льготы, помощь в подключении объектов связи к электросетям и другие меры господдержки, считает Кусков.Эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков считает, что массовые тарифы должны расти в пределах инфляции. Более сильное повышение можно обосновать, если оператор докажет, сколько денег ему не хватает на обновление сети и какой доход принесет увеличение цены.По словам Яблокова, сначала стоит модернизировать участки, где скорость падает в часы пик. В одних случаях потребуется увеличить емкость базовых станций 4G, в других — проложить к ним оптоволокно. Переход на российское оборудование также потребует вложений, даже если объем трафика не изменится.В "ВымпелКоме" отметили, что стоимость тарифов зависит от расходов на обслуживание и развитие сетей, регуляторных требований, электроэнергии, оборудования и аренды. В "МегаФоне" и Т2 от комментариев отказались. "Известия" также направили запросы в МТС и "Ростелеком".Партнер ComNews Research Леонид Коник считает, что сотовый бизнес в России остается высокодоходным. По итогам 2025 года рентабельность OIBDA составила 34,5% у МТС, 42,3% у "МегаФона", 42,7% у "ВымпелКома" и 46,1% у Т2.По его словам, высокая доходность позволяет компаниям выплачивать крупные дивиденды. МТС по итогам прошлого года направила акционерам 69,32 миллиарда рублей, а "МегаФон" — 24,36 миллиарда рублей несколькими траншами.Эксперт также считает, что российская мобильная связь уже не является самой дешевой в мире. По расчетам GSMA Intelligence, в 2025 году медианный средний платеж с абонента в мире составил 9,7 доллара в месяц — чуть более 800 рублей. За такую сумму у российских операторов не в каждом регионе можно найти даже скромный пакетный тариф, отметил Коник.По его мнению, крупные вложения могут потребоваться прежде всего на строительство сетей 5G, особенно с учетом требований по использованию отечественного оборудования. При этом сплошное покрытие крупных городов сетями 5G может оказаться неэффективным. Для частных сетей 5G, способных приносить высокую доходность, требуется меньше инвестиций: в такой сети обычно используется не более нескольких десятков базовых станций.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, денис кусков, минцифры, мегафон, мтс, связь, сотовая связь, мобильная связь, тарифы на связь, интернет