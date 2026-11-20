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Трамп признал, что цены на бензин в США зависят от ситуации вокруг Ирана
Трамп признал, что цены на бензин в США зависят от ситуации вокруг Ирана - 20.11.2026, ПРАЙМ
Трамп признал, что цены на бензин в США зависят от ситуации вокруг Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, что цены на бензин в стране зависят в том числе от того, как Вашингтон урегулирует... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T21:15+0300
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нефть
сша
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, что цены на бензин в стране зависят в том числе от того, как Вашингтон урегулирует конфликт с Ираном. "Но цены на бензин сейчас зависят и от того, как мы урегулируем ситуацию с Ираном", - сказал Трамп. Он также заявил, что ожидает быстрого снижения цен на бензин. По его словам, Тегеран хочет заключить сделку, но не на условиях, которые устроили бы американского президента. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
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нефть, сша, иран, вашингтон, дональд трамп
Нефть, США, ИРАН, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, что цены на бензин в стране зависят в том числе от того, как Вашингтон урегулирует конфликт с Ираном.
"Но цены на бензин сейчас зависят и от того, как мы урегулируем ситуацию с Ираном", - сказал Трамп.
Он также заявил, что ожидает быстрого снижения цен на бензин. По его словам, Тегеран хочет заключить сделку, но не на условиях, которые устроили бы американского президента.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.