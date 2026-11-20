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Мировые цены на нефть готовятся завершить неделю падением

Мировые цены на нефть готовятся завершить неделю падением - 20.11.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть готовятся завершить неделю падением

Мировые цены на нефть в пятницу вечером слабо растут, неделю однако готовятся завершить падением, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T23:04+0300

2026-11-20T23:04+0300

2026-11-20T23:04+0300

нефть

рынок

ближний восток

сша

bnp paribas

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером слабо растут, неделю однако готовятся завершить падением, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 22.44 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до 92,34 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на WTI - на 0,96%, до 83,23 доллара за баррель. С начала недели Brent подешевел на 3,6%, WTI - на 5%. "На этой неделе мы по-прежнему наблюдаем довольно активные экспортные потоки с Ближнего Востока. Кроме того, бытует мнение, что пока стороны ведут переговоры, возможно, готовится какое-то соглашение", - приводит агентство Рейтер мнение стратега по сырьевым рынкам в BNP Paribas Альдо Спаньера (Aldo Spanjer). "Текущие цены оправданы, если верить, что геополитические риски больше не вернутся. Но я не разделяю уверенности в том, что все уже позади... Скорее, я ожидаю отскока цен", - добавляет эксперт. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 20 ноября их число выросло на 6 - до 469 установок.

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нефть, рынок, ближний восток, сша, bnp paribas