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В трех областях на западе Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В трех областях на западе Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - 20.11.2026, ПРАЙМ
В трех областях на западе Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в трех областях на западе Украины, сообщила в пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго". | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T09:39+0300
2026-11-20T09:39+0300
2026-11-20T09:39+0300
украина
укрэнерго
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875405224.jpg?1795156780
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Аварийные отключения электроэнергии введены в трех областях на западе Украины, сообщила в пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Подчеркивается, что в энергосистеме страны сложилась "крайне сложная" ситуация.
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украина, укрэнерго
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Аварийные отключения электроэнергии введены в трех областях на западе Украины, сообщила в пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Подчеркивается, что в энергосистеме страны сложилась "крайне сложная" ситуация.