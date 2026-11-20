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В трех областях на западе Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

В трех областях на западе Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - 20.11.2026, ПРАЙМ

В трех областях на западе Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения электроэнергии введены в трех областях на западе Украины, сообщила в пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго". | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T09:39+0300

2026-11-20T09:39+0300

2026-11-20T09:39+0300

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Аварийные отключения электроэнергии введены в трех областях на западе Украины, сообщила в пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Подчеркивается, что в энергосистеме страны сложилась "крайне сложная" ситуация.

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украина, укрэнерго