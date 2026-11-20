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Власти Мальдив отменили туристический налог для иностранных туроператоров

Власти Мальдив отменили туристический налог для иностранных туроператоров - 20.11.2026, ПРАЙМ

Власти Мальдив отменили туристический налог для иностранных туроператоров

Власти Мальдив отменили туристический налог в размере 17% для иностранных туроператоров, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T16:47+0300

2026-11-20T16:47+0300

2026-11-20T16:47+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Власти Мальдив отменили туристический налог в размере 17% для иностранных туроператоров, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Ранее в АТОР сообщали о вступлении в силу с 1 октября изменений налогового законодательства Мальдив, которые обязали иностранных туроператоров, турагентства и системы онлайн-бронирования регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог по ставке 17% с продажи услуг на архипелаге. "Президент Мальдив Мохамед Муиззу 19 ноября подписал закон об отмене новых налоговых требований к иностранным туроператорам, турагентствам и онлайн-платформам бронирования. Парламент одобрил поправки двумя днями ранее", - говорится в сообщении АТОР. По данным АТОР, решение вступает в силу задним числом – с 1 октября 2026 года.

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