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Выручка GTA VI превысила кассовые сборы фильма "Одиссея"
Выручка GTA VI превысила кассовые сборы фильма "Одиссея" - 20.11.2026, ПРАЙМ
Выручка GTA VI превысила кассовые сборы фильма "Одиссея"
Выручка видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI) ко дню выхода превысила мировые кассовые сборы фильма "Одиссея", сообщает Forbes со ссылкой на аналитическую... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T14:09+0300
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – ПРАЙМ. Выручка видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI) ко дню выхода превысила мировые кассовые сборы фильма "Одиссея", сообщает Forbes со ссылкой на аналитическую платформу Sensor Tower.
Аналитики оценили выручку игры в 1,84 миллиарда долларов с учетом предзаказов. Фильм "Одиссея" собрал около 1,805 миллиарда долларов в мировом прокате, по данным Box Office Mojo.
По оценке Sensor Tower, ко дню релиза продали 19,05 миллиона копий игры. На версию для PlayStation пришлось около 75% продаж, на Xbox – около 25%, пишет Forbes.
Еще примерно за неделю до выхода игры предзаказы принесли свыше миллиарда долларов, отмечает Forbes. Компания Take-Two сообщила, что предзаказы значительно превысили ее ожидания. Их объем компания не раскрыла.
Grand Theft Auto VI вышла 19 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.
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бизнес, нефть, forbes, playstation
Бизнес, Нефть, Forbes, PlayStation
ВАШИНГТОН, 20 ноя – ПРАЙМ. Выручка видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI) ко дню выхода превысила мировые кассовые сборы фильма "Одиссея", сообщает Forbes со ссылкой на аналитическую платформу Sensor Tower.
Аналитики оценили выручку игры в 1,84 миллиарда долларов с учетом предзаказов. Фильм "Одиссея" собрал около 1,805 миллиарда долларов в мировом прокате, по данным Box Office Mojo.
По оценке Sensor Tower, ко дню релиза продали 19,05 миллиона копий игры. На версию для PlayStation пришлось около 75% продаж, на Xbox – около 25%, пишет Forbes.
Еще примерно за неделю до выхода игры предзаказы принесли свыше миллиарда долларов, отмечает Forbes. Компания Take-Two сообщила, что предзаказы значительно превысили ее ожидания. Их объем компания не раскрыла.
Grand Theft Auto VI вышла 19 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.