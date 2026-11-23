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Акционеры "Лукойла" утвердили выплату дивидендов за девять месяцев
Акционеры "Лукойла" утвердили выплату дивидендов за девять месяцев - 23.11.2026, ПРАЙМ
Акционеры "Лукойла" утвердили выплату дивидендов за девять месяцев
Акционеры "Лукойла" утвердили выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2026 года в размере 535 рублей на акцию, сообщила компания. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T14:57+0300
2026-11-23T14:57+0300
2026-11-23T14:57+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Акционеры "Лукойла" утвердили выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2026 года в размере 535 рублей на акцию, сообщила компания.
"Принято решение по вопросу 1 повестки дня: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 535 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Реестр на получение дивидендов закрывается 9 декабря.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
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рынок, акции, лукойл
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Акционеры "Лукойла" утвердили выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2026 года в размере 535 рублей на акцию, сообщила компания.
"Принято решение по вопросу 1 повестки дня: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 535 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Реестр на получение дивидендов закрывается 9 декабря.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.