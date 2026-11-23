https://1prime.ru/20261123/avtovaz-875466214.html

"АвтоВАЗ" объявит цену нового кроссовера Lada Azimut 1 декабря

"АвтоВАЗ" объявит цену нового кроссовера Lada Azimut 1 декабря - 23.11.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" объявит цену нового кроссовера Lada Azimut 1 декабря

Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" объявит цену своего нового кроссовера Lada Azimut в день официального старта продаж 1 декабря, сообщили РИА... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T17:47+0300

2026-11-23T17:47+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" объявит цену своего нового кроссовера Lada Azimut в день официального старта продаж 1 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна. "Цены на Azimut будут объявлены 1 декабря, в день старта всероссийских продаж автомобиля. К настоящему времени ни одно из предположений цены со ссылкой на дилерское сообщество не является верным", - говорится в сообщении. На прошлой неделе президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказывал, что компания постарается удержать цену Lada Azimut на 10% ниже, чем у сопоставимых комплектаций автомобилей-конкурентов. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, максим соколов, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra