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"АвтоВАЗ" объявит цену нового кроссовера Lada Azimut 1 декабря
"АвтоВАЗ" объявит цену нового кроссовера Lada Azimut 1 декабря - 23.11.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" объявит цену нового кроссовера Lada Azimut 1 декабря
Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" объявит цену своего нового кроссовера Lada Azimut в день официального старта продаж 1 декабря, сообщили РИА... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T17:47+0300
2026-11-23T17:47+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" объявит цену своего нового кроссовера Lada Azimut в день официального старта продаж 1 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
"Цены на Azimut будут объявлены 1 декабря, в день старта всероссийских продаж автомобиля. К настоящему времени ни одно из предположений цены со ссылкой на дилерское сообщество не является верным", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказывал, что компания постарается удержать цену Lada Azimut на 10% ниже, чем у сопоставимых комплектаций автомобилей-конкурентов.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
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бизнес, максим соколов, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" объявит цену своего нового кроссовера Lada Azimut в день официального старта продаж 1 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
"Цены на Azimut будут объявлены 1 декабря, в день старта всероссийских продаж автомобиля. К настоящему времени ни одно из предположений цены со ссылкой на дилерское сообщество не является верным", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказывал, что компания постарается удержать цену Lada Azimut на 10% ниже, чем у сопоставимых комплектаций автомобилей-конкурентов.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.