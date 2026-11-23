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Путин: система помощи налогоплательщикам БРИКС заработает с 2027

Путин: система помощи налогоплательщикам БРИКС заработает с 2027 - 23.11.2026, ПРАЙМ

Путин: система помощи налогоплательщикам БРИКС заработает с 2027

Создаваемая с участниками-странами БРИКС система помощи налогоплательщикам, которая заработает с 1 января 2027 года, облегчит работу для бизнеса, заявил... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T15:06+0300

2026-11-23T15:06+0300

2026-11-23T15:16+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Создаваемая с участниками-странами БРИКС система помощи налогоплательщикам, которая заработает с 1 января 2027 года, облегчит работу для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в понедельник провел встречу с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. Глава ФНС рассказал президенту про соглашение со всеми налоговыми участниками-стран БРИКС о создании и запуске системы помощи налогоплательщикам с 1 января 2027 года. Егоров назвал такое сотрудничество важным и полезным для развития коммерческих взаимоотношений. "Это облегчает работу для бизнеса прежде всего", - подчеркнул российский лидер. Глава ФНС также рассказал президенту о промежуточных результатах внедрения системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Путин же напомнил, что у бизнеса были тревожные ожидания по поводу эффективности работы системы. В свою очередь Егоров отметил, что благодаря СПОТ товарооборот из стран ЕАЭС вырос на 18% с июня 2026 года, и в том числе - за счет легализации товаров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, даниил егоров, владимир путин, фнс россии, фнс, еаэс