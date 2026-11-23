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Мировая добыча газа в сентябре снизилась на 2,8%

Мировая добыча газа в сентябре снизилась на 2,8% - 23.11.2026, ПРАЙМ

Мировая добыча газа в сентябре снизилась на 2,8%

Мировая добыча газа в сентябре 2026 года снизилась на 2,8% в годовом выражении, до 330 миллиардов кубометров, основная причина - сокращение добычи на Ближнем... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T23:04+0300

2026-11-23T23:04+0300

2026-11-23T23:04+0300

газ

нефть

ближний восток

ормузский пролив

сша

фсэг

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Мировая добыча газа в сентябре 2026 года снизилась на 2,8% в годовом выражении, до 330 миллиардов кубометров, основная причина - сокращение добычи на Ближнем Востоке из-за конфликта и закрытия Ормузского пролива, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "По оценкам, в сентябре 2026 года мировое производство газа сократилось на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 330 миллиардов кубометров. Это сокращение было вызвано в первую очередь шоком предложения на Ближнем Востоке, ставшим следствием продолжающегося геополитического конфликта и перекрытия Ормузского пролива", - сказано в докладе. А рост добычи газа в Северной Америке частично смягчил эти последствия: увеличение добычи в США и Канаде в значительной степени компенсировало сбои в поставках из Ближнего Востока. В структуре мировой добычи газа лидером осталась Северная Америка. На нее в сентябре пришлось 34% от мировой добычи газа против 31% годом ранее. Евразия заняла второе место с долей 19%, за ней следует Азиатско-Тихоокеанский регион с долей 17%. Доля Ближнего Востока сократилась с 18% в сентябре 2025 года до 14% в сентябре 2026 года. На долю Африки, Европы и Латинской Америки и Карибского бассейна а сентябре приходилось от 4% до 7% мировой добычи газа. По оценкам ФСЭГ, за январь-сентябрь мировая добыча газа сократилась на 2,6% в годовом выражении и составила 3,037 миллиарда кубометров. Как уточняется, снижение было вызвано главным образом сокращением поставок с Ближнего Востока.

ближний восток

ормузский пролив

сша

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газ, нефть, ближний восток, ормузский пролив, сша, фсэг