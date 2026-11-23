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Мировая добыча газа в сентябре снизилась на 2,8%
Мировая добыча газа в сентябре снизилась на 2,8% - 23.11.2026, ПРАЙМ
Мировая добыча газа в сентябре снизилась на 2,8%
Мировая добыча газа в сентябре 2026 года снизилась на 2,8% в годовом выражении, до 330 миллиардов кубометров, основная причина - сокращение добычи на Ближнем... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T23:04+0300
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газ
нефть
ближний восток
ормузский пролив
сша
фсэг
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Мировая добыча газа в сентябре 2026 года снизилась на 2,8% в годовом выражении, до 330 миллиардов кубометров, основная причина - сокращение добычи на Ближнем Востоке из-за конфликта и закрытия Ормузского пролива, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"По оценкам, в сентябре 2026 года мировое производство газа сократилось на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 330 миллиардов кубометров. Это сокращение было вызвано в первую очередь шоком предложения на Ближнем Востоке, ставшим следствием продолжающегося геополитического конфликта и перекрытия Ормузского пролива", - сказано в докладе.
А рост добычи газа в Северной Америке частично смягчил эти последствия: увеличение добычи в США и Канаде в значительной степени компенсировало сбои в поставках из Ближнего Востока.
В структуре мировой добычи газа лидером осталась Северная Америка. На нее в сентябре пришлось 34% от мировой добычи газа против 31% годом ранее. Евразия заняла второе место с долей 19%, за ней следует Азиатско-Тихоокеанский регион с долей 17%. Доля Ближнего Востока сократилась с 18% в сентябре 2025 года до 14% в сентябре 2026 года. На долю Африки, Европы и Латинской Америки и Карибского бассейна а сентябре приходилось от 4% до 7% мировой добычи газа.
По оценкам ФСЭГ, за январь-сентябрь мировая добыча газа сократилась на 2,6% в годовом выражении и составила 3,037 миллиарда кубометров. Как уточняется, снижение было вызвано главным образом сокращением поставок с Ближнего Востока.
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газ, нефть, ближний восток, ормузский пролив, сша, фсэг
Газ, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, США, ФСЭГ
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Мировая добыча газа в сентябре 2026 года снизилась на 2,8% в годовом выражении, до 330 миллиардов кубометров, основная причина - сокращение добычи на Ближнем Востоке из-за конфликта и закрытия Ормузского пролива, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"По оценкам, в сентябре 2026 года мировое производство газа сократилось на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 330 миллиардов кубометров. Это сокращение было вызвано в первую очередь шоком предложения на Ближнем Востоке, ставшим следствием продолжающегося геополитического конфликта и перекрытия Ормузского пролива", - сказано в докладе.
А рост добычи газа в Северной Америке частично смягчил эти последствия: увеличение добычи в США и Канаде в значительной степени компенсировало сбои в поставках из Ближнего Востока.
В структуре мировой добычи газа лидером осталась Северная Америка. На нее в сентябре пришлось 34% от мировой добычи газа против 31% годом ранее. Евразия заняла второе место с долей 19%, за ней следует Азиатско-Тихоокеанский регион с долей 17%. Доля Ближнего Востока сократилась с 18% в сентябре 2025 года до 14% в сентябре 2026 года. На долю Африки, Европы и Латинской Америки и Карибского бассейна а сентябре приходилось от 4% до 7% мировой добычи газа.
По оценкам ФСЭГ, за январь-сентябрь мировая добыча газа сократилась на 2,6% в годовом выражении и составила 3,037 миллиарда кубометров. Как уточняется, снижение было вызвано главным образом сокращением поставок с Ближнего Востока.