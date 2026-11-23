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ФПК запускает поезд из Тынды в Анапу в преддверии новогодних праздников

ФПК запускает поезд из Тынды в Анапу в преддверии новогодних праздников - 23.11.2026, ПРАЙМ

ФПК запускает поезд из Тынды в Анапу в преддверии новогодних праздников

Федеральная пассажирская компания в преддверии новогодних праздников запускает поезд из города Тында Амурской области в Анапу, сообщает Дальневосточная железная | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T05:05+0300

2026-11-23T05:05+0300

2026-11-23T05:05+0300

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амурская область

федеральная пассажирская компания

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания в преддверии новогодних праздников запускает поезд из города Тында Амурской области в Анапу, сообщает Дальневосточная железная дорога. "Для обеспечения перевозки пассажиров в новогодний период назначается поезд №235/236 сообщением Тында – Анапа формирования Дальневосточного филиала АО "Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК")", - говорится в сообщении. Из Тынды поезд будет отправляться 23 и 30 декабря, а также 6 января 2027 года. Обратно состав пойдет 29 декабря, а также 5 и 12 января 2027 года. Продажа билетов уже открыта. В поезде есть плацкартные и купейные вагоны, в некоторых предусмотрена услуга перевозки животных. В купейных вагонах первое купе выделено для пассажиров с детьми. В одном из вагонов есть места для маломобильных пассажиров. Поезд будет останавливаться на станциях Юктали, Новая Чара, Таксимо, Северобайкальск, Вихоревка, Иланская, Красноярск, Мариинск, Омск, Челябинск, Уфа, Самара, Сызрань, Саратов, Волгоград, Краснодар и других.

тында

анапа

амурская область

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бизнес, россия, туризм, тында, анапа, амурская область, федеральная пассажирская компания