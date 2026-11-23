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Нефтяные компании отчитались о мерах для удовлетворения внутреннего спроса
Нефтяные компании отчитались о мерах для удовлетворения внутреннего спроса - 23.11.2026, ПРАЙМ
Нефтяные компании отчитались о мерах для удовлетворения внутреннего спроса
Вертикально интегрированные нефтяные компании России отчитались о мерах для удовлетворения внутреннего спроса на топливо, сообщило правительство РФ. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T15:18+0300
2026-11-23T15:18+0300
2026-11-23T15:18+0300
нефть
орловская область
санкт-петербург
александр новак
госдума
совет федерации
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Вертикально интегрированные нефтяные компании России отчитались о мерах для удовлетворения внутреннего спроса на топливо, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в понедельник провел совещание, посвященное ситуации на рынке топлива, с участием представителей Минэнерго, антимонопольной службы, налоговиков, Госдумы, Совета Федерации, региональных властей, отраслевых компаний.
"В рамках совещания вертикально интегрированные нефтяные компании отчитались о реализуемых мерах по удовлетворению внутреннего спроса на топливо, в числе которых увеличение производства нефтепродуктов, импорт топлива, перестройка логистических цепочек, а также о дополнительных решениях по стабилизации внутреннего рынка", - говорится в сообщении.
Региональные власти, в свою очередь, доложили о текущих запасах нефтепродуктов, загруженности сетей АЗС, динамике цен на топливо. Рассмотрена ситуация в Орловской области, Ставропольском крае, Ингушетит и Санкт-Петербурге.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
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нефть, орловская область, санкт-петербург, александр новак, госдума, совет федерации
Нефть, Орловская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Новак, Госдума, Совет Федерации
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Вертикально интегрированные нефтяные компании России отчитались о мерах для удовлетворения внутреннего спроса на топливо, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в понедельник провел совещание, посвященное ситуации на рынке топлива, с участием представителей Минэнерго, антимонопольной службы, налоговиков, Госдумы, Совета Федерации, региональных властей, отраслевых компаний.
"В рамках совещания вертикально интегрированные нефтяные компании отчитались о реализуемых мерах по удовлетворению внутреннего спроса на топливо, в числе которых увеличение производства нефтепродуктов, импорт топлива, перестройка логистических цепочек, а также о дополнительных решениях по стабилизации внутреннего рынка", - говорится в сообщении.
Региональные власти, в свою очередь, доложили о текущих запасах нефтепродуктов, загруженности сетей АЗС, динамике цен на топливо. Рассмотрена ситуация в Орловской области, Ставропольском крае, Ингушетит и Санкт-Петербурге.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.