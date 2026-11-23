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Нефтяные компании отчитались о мерах для удовлетворения внутреннего спроса

Нефтяные компании отчитались о мерах для удовлетворения внутреннего спроса - 23.11.2026, ПРАЙМ

Нефтяные компании отчитались о мерах для удовлетворения внутреннего спроса

Вертикально интегрированные нефтяные компании России отчитались о мерах для удовлетворения внутреннего спроса на топливо, сообщило правительство РФ. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T15:18+0300

2026-11-23T15:18+0300

2026-11-23T15:18+0300

нефть

орловская область

санкт-петербург

александр новак

госдума

совет федерации

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Вертикально интегрированные нефтяные компании России отчитались о мерах для удовлетворения внутреннего спроса на топливо, сообщило правительство РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в понедельник провел совещание, посвященное ситуации на рынке топлива, с участием представителей Минэнерго, антимонопольной службы, налоговиков, Госдумы, Совета Федерации, региональных властей, отраслевых компаний. "В рамках совещания вертикально интегрированные нефтяные компании отчитались о реализуемых мерах по удовлетворению внутреннего спроса на топливо, в числе которых увеличение производства нефтепродуктов, импорт топлива, перестройка логистических цепочек, а также о дополнительных решениях по стабилизации внутреннего рынка", - говорится в сообщении. Региональные власти, в свою очередь, доложили о текущих запасах нефтепродуктов, загруженности сетей АЗС, динамике цен на топливо. Рассмотрена ситуация в Орловской области, Ставропольском крае, Ингушетит и Санкт-Петербурге. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

орловская область

санкт-петербург

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нефть, орловская область, санкт-петербург, александр новак, госдума, совет федерации