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Лерчек сообщила, что ее лечение в Китае оплатил фонд Умара Кремлева

Лерчек сообщила, что ее лечение в Китае оплатил фонд Умара Кремлева - 23.11.2026, ПРАЙМ

Лерчек сообщила, что ее лечение в Китае оплатил фонд Умара Кремлева

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила, что ее лечение в Китае оплатил благотворительный фонд... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T19:16+0300

2026-11-23T19:16+0300

2026-11-23T19:17+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила, что ее лечение в Китае оплатил благотворительный фонд действующего президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева "Русский Крест". Ранее в окружении блогера сообщили РИА Новости, что в воскресенье Чекалина улетела на месяц в Китай на лечение рака желудка. "Хочу сказать спасибо фонду "Русский крест" за помощь в оплате лечения и лично поблагодарить Умара Назаровича за то, что не оставил в беде в такой момент", - сказала Чекалина в видео, опубликованном на ее странице в Instagram.*Президент России Владимир Путин в середине ноября подписал указ о помиловании борющейся с раком Чекалиной, сняв судимость и освободив ее от наказания. Ранее суд назначил Чекалиной пять лет условно, штраф 763,5 миллиона рублей и запрет администрировать сайты на три года по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам. В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. Осенью заболевание Чекалиной стало прогрессировать, она начала повторный курс химиотерапии, а врачи рекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае.* соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская

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общество , финансы, китай, оаэ, валерия чекалина (лерчек), блогер лерчек, владимир путин, instagram, meta