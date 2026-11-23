https://1prime.ru/20261123/lerchek-875469391.html
Лерчек сообщила, что ее лечение в Китае оплатил фонд Умара Кремлева
Лерчек сообщила, что ее лечение в Китае оплатил фонд Умара Кремлева - 23.11.2026, ПРАЙМ
Лерчек сообщила, что ее лечение в Китае оплатил фонд Умара Кремлева
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила, что ее лечение в Китае оплатил благотворительный фонд... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T19:16+0300
2026-11-23T19:16+0300
2026-11-23T19:17+0300
общество
финансы
китай
оаэ
валерия чекалина (лерчек)
блогер лерчек
владимир путин
instagram
meta
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875469391.jpg?1795450644
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила, что ее лечение в Китае оплатил благотворительный фонд действующего президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева "Русский Крест". Ранее в окружении блогера сообщили РИА Новости, что в воскресенье Чекалина улетела на месяц в Китай на лечение рака желудка. "Хочу сказать спасибо фонду "Русский крест" за помощь в оплате лечения и лично поблагодарить Умара Назаровича за то, что не оставил в беде в такой момент", - сказала Чекалина в видео, опубликованном на ее странице в Instagram.*Президент России Владимир Путин в середине ноября подписал указ о помиловании борющейся с раком Чекалиной, сняв судимость и освободив ее от наказания. Ранее суд назначил Чекалиной пять лет условно, штраф 763,5 миллиона рублей и запрет администрировать сайты на три года по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам. В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. Осенью заболевание Чекалиной стало прогрессировать, она начала повторный курс химиотерапии, а врачи рекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае.* соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская
китай
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , финансы, китай, оаэ, валерия чекалина (лерчек), блогер лерчек, владимир путин, instagram, meta
Общество , Финансы, КИТАЙ, ОАЭ, Валерия Чекалина (Лерчек), блогер Лерчек, Владимир Путин, Instagram, Meta
Лерчек сообщила, что ее лечение в Китае оплатил фонд Умара Кремлева
Лерчек сообщила, что ее лечение в Китае оплатил фонд Умара Кремлева "Русский Крест"