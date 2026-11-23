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Мадьяр назвал бессмысленным проведение внеочередного саммита ЕС

Мадьяр назвал бессмысленным проведение внеочередного саммита ЕС - 23.11.2026, ПРАЙМ

Мадьяр назвал бессмысленным проведение внеочередного саммита ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что считает бессмысленным проведение внеочередного саммита ЕС в Брюсселе на фоне серьезных разногласий по проекту... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T23:52+0300

2026-11-23T23:52+0300

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БРАТИСЛАВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что считает бессмысленным проведение внеочередного саммита ЕС в Брюсселе на фоне серьезных разногласий по проекту семилетнего бюджета ЕС, и предложил собраться в более благоприятное время, чтобы не устраивать "торги как на базаре в Каире, Тунисе или Марракеше". В субботу председатель Евросовета Антониу Кошта представил новый проект бюджета объединения на 2028-2034 годы, предусматривающий сокращение общих расходов на 204 миллиарда евро по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии. При этом предусмотренный для Украины резерв в размере 100 миллиардов евро оставлен без изменений. "Я высказал свое мнение - не открою никакой тайны - и написал председателю Евросовета довольно длинное сообщение, в конце которого отметил, что считаю совершенно бессмысленными переговоры в четверг и пятницу. На мой взгляд, стоило бы собраться тогда, когда позиции сторон начнут сближаться. Ведь ради того, чтобы в итоге ни по одному вопросу не прийти к согласию, наверное, не стоит проводить два дня в Брюсселе", - сказал Мадьяр после встречи глав правительств стран Вышеградской четверки. Венгерский премьер подчеркнул, что "никоим образом не считает основой для переговоров" новое предложение Кошты по бюджету ЕС и полагает, что это шаг в неправильном направлении после конструктивного движения последний год. "Разумеется, я готов к переговорам в четверг и пятницу, но считаю, что было бы гораздо полезнее представить предложение, хотя бы приблизительно приемлемое для сторон, а не устраивать торги, как на базаре в Каире, Тунисе или Марракеше", - отметил он. Мадьяр ранее заявлял, что одобрит новый бюджет ЕС только в том случае, если финансирование политики сплочения не будет сокращено. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявлял, что выступает против сокращения этой статьи расходов, добавив, что согласовать новый бюджет ЕС будет очень сложно. Евросоюз обсуждает новый многолетний бюджет на 2028–2034 годы объемом почти 2 триллиона евро, вокруг которого сохраняются острые разногласия по распределению расходов, в том числе по финансированию Украины.

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мировая экономика, каир, тунис, украина, роберт фицо, ес, евросовет