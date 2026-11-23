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"Победа" в феврале-марте запустит рейсы еще в два города Узбекистана
"Победа" в феврале-марте запустит рейсы еще в два города Узбекистана - 23.11.2026, ПРАЙМ
"Победа" в феврале-марте запустит рейсы еще в два города Узбекистана
Авиакомпания "Победа" в феврале-марте запустит рейсы еще в два города Узбекистана - Андижан и Навои, сообщила пресс-служба перевозчика. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T17:01+0300
2026-11-23T17:01+0300
2026-11-23T17:01+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" в феврале-марте запустит рейсы еще в два города Узбекистана - Андижан и Навои, сообщила пресс-служба перевозчика.
"Добавляем новые города в маршрутную сеть… В этом зимнем расписании начнём летать сразу в два новых города: Андижан и Навои: из Москвы в Андижан с 24 февраля, из Москвы в Навои с 1 марта", - говорится в сообщении.
Также в феврале перевозчик планирует расширить региональную программу рейсов в Самарканд - с 23 февраля будут запущены рейсы из Минеральных Вод, а 25 февраля - из Краснодара.
Авиакомпания "Победа" - лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.
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Бизнес, МОСКВА, УЗБЕКИСТАН, Самарканд, Аэрофлот, Boeing
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" в феврале-марте запустит рейсы еще в два города Узбекистана - Андижан и Навои, сообщила пресс-служба перевозчика.
"Добавляем новые города в маршрутную сеть… В этом зимнем расписании начнём летать сразу в два новых города: Андижан и Навои: из Москвы в Андижан с 24 февраля, из Москвы в Навои с 1 марта", - говорится в сообщении.
Также в феврале перевозчик планирует расширить региональную программу рейсов в Самарканд - с 23 февраля будут запущены рейсы из Минеральных Вод, а 25 февраля - из Краснодара.
Авиакомпания "Победа" - лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.