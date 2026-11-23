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Названы самые высокооплачиваемые подработки для пенсионеров

Названы самые высокооплачиваемые подработки для пенсионеров - 23.11.2026, ПРАЙМ

Названы самые высокооплачиваемые подработки для пенсионеров

Сфера такси и пассажирских перевозок вошла в тройку самых высокооплачиваемых подработок для пенсионеров - им готовы платить более 7 тысяч рублей за смену,... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T06:17+0300

2026-11-23T06:17+0300

2026-11-23T08:14+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Сфера такси и пассажирских перевозок вошла в тройку самых высокооплачиваемых подработок для пенсионеров - им готовы платить более 7 тысяч рублей за смену, выяснили эксперты "Авито Подработки" и "Авито Услуг". Аналитики изучили предложения о подработке за январь-октябрь 2026 года. "Среди предложений для пенсионеров лидером стала сфера бытовых и персональных услуг, где среднее предлагаемое вознаграждение составило 8 693 рубля за смену. Второе место заняла пищевая промышленность - 7 209 рублей за смену. Замыкает тройку лидеров сфера такси и пассажирских перевозок: пенсионерам здесь предлагали в среднем 7 155 рублей за смену", - говорится в исследовании. На четвертом месте по оплате оказалась сфера доставки, грузоперевозок и логистики со средним предлагаемым вознаграждением 6 980 рублей за смену, а на пятом - транспортное машиностроение с 5 999 рублей за смену.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, россия, работа, пенсионеры