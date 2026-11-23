https://1prime.ru/20261123/postradavshie-875461207.html
Пострадавших при атаке БПЛА на НЗНП в Ростовской области нет
Пострадавших при атаке БПЛА на НЗНП в Ростовской области нет - 23.11.2026, ПРАЙМ
Пострадавших при атаке БПЛА на НЗНП в Ростовской области нет
Пострадавших в результате воздушной атаки на "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (НЗНП) в Ростовской области нет, сообщил РИА Новости представитель... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T15:30+0300
2026-11-23T15:30+0300
2026-11-23T15:30+0300
нефть
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - ПРАЙМ. Пострадавших в результате воздушной атаки на "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (НЗНП) в Ростовской области нет, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Нет", - ответил он на вопрос, есть ли пострадавшие в результате вражеской атаки.
Ранее губернатор области Юрий Слюсарь проинформировал о том, что в ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более 6 часов, АО НЗНП приостановило свою деятельность. На месте работают экстренные службы.
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нефть, россия, ростовская область
Нефть, РОССИЯ, Ростовская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - ПРАЙМ. Пострадавших в результате воздушной атаки на "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (НЗНП) в Ростовской области нет, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Нет", - ответил он на вопрос, есть ли пострадавшие в результате вражеской атаки.
Ранее губернатор области Юрий Слюсарь проинформировал о том, что в ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более 6 часов, АО НЗНП приостановило свою деятельность. На месте работают экстренные службы.