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Чистая прибыль "Казтрансойла" за девять месяцев выросла на 29,9%
Чистая прибыль "Казтрансойла" за девять месяцев выросла на 29,9% - 23.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Казтрансойла" за девять месяцев выросла на 29,9%
Чистая прибыль оператора магистральных нефтепроводов Казахстана "Казтрансойл" за январь-сентябрь выросла на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T18:50+0300
2026-11-23T18:50+0300
2026-11-23T18:50+0300
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европа
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АСТАНА, 23 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль оператора магистральных нефтепроводов Казахстана "Казтрансойл" за январь-сентябрь выросла на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 51,8 миллиарда тенге (113,8 миллиона долларов), следует из финансовой отчетности компании.
"Чистая прибыль за период (январь-сентябрь 2026 года - ред.) - 51,8 миллиарда тенге против 39,9 миллиарда тенге за аналогичный период 2025 года", - приводятся данные в документе.
Выручка "Казтрансойла" за отчетный период увеличилась на 10% и составила 279,5 миллиарда тенге (613,9 миллиона долларов), операционная прибыль выросла на 13,8% - до 43,4 миллиарда тенге (95,4 миллиона долларов).
В отчете также отмечается, что группа компаний "Казтрансойл" продолжает исполнять долгосрочные договоренности с "Роснефтью" по транспортировке российской нефти транзитом через территорию Казахстана в Китай, а также с компанией "Транснефть" по перевалке казахстанской нефти через территорию России в Европу.
"В марте 2026 года были получены решение Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) и лицензия министерства финансов Великобритании, позволяющие продолжить исполнение соответствующих договорных обязательств с "Роснефтью" до 19 марта 2027 года и получение экспедиторских услуг от "Транснефти" до 19 марта 2028 года", - напоминает компания в отчете.
"Казтрансойл" - публичная компания, 90% акций которой принадлежат государственной нефтяной компании "Казмунайгаз", с активами в Казахстане, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратах. Оператор эксплуатирует магистральные нефтепроводы протяженностью около 5,2 тысячи километров, а также обслуживает трубопроводные сети сторонних компаний общей длиной более 5 тысяч километров.
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нефть, газ, казахстан, китай, европа, казтрансойл, роснефть, транснефть
Нефть, Газ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ЕВРОПА, КазТрансОйл, Роснефть, Транснефть
АСТАНА, 23 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль оператора магистральных нефтепроводов Казахстана "Казтрансойл" за январь-сентябрь выросла на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 51,8 миллиарда тенге (113,8 миллиона долларов), следует из финансовой отчетности компании.
"Чистая прибыль за период (январь-сентябрь 2026 года - ред.) - 51,8 миллиарда тенге против 39,9 миллиарда тенге за аналогичный период 2025 года", - приводятся данные в документе.
Выручка "Казтрансойла" за отчетный период увеличилась на 10% и составила 279,5 миллиарда тенге (613,9 миллиона долларов), операционная прибыль выросла на 13,8% - до 43,4 миллиарда тенге (95,4 миллиона долларов).
В отчете также отмечается, что группа компаний "Казтрансойл" продолжает исполнять долгосрочные договоренности с "Роснефтью" по транспортировке российской нефти транзитом через территорию Казахстана в Китай, а также с компанией "Транснефть" по перевалке казахстанской нефти через территорию России в Европу.
"В марте 2026 года были получены решение Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) и лицензия министерства финансов Великобритании, позволяющие продолжить исполнение соответствующих договорных обязательств с "Роснефтью" до 19 марта 2027 года и получение экспедиторских услуг от "Транснефти" до 19 марта 2028 года", - напоминает компания в отчете.
"Казтрансойл" - публичная компания, 90% акций которой принадлежат государственной нефтяной компании "Казмунайгаз", с активами в Казахстане, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратах. Оператор эксплуатирует магистральные нефтепроводы протяженностью около 5,2 тысячи километров, а также обслуживает трубопроводные сети сторонних компаний общей длиной более 5 тысяч километров.