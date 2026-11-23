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Стратегический резерв нефти США обновил минимум с августа 1982 года
Стратегический резерв нефти США обновил минимум с августа 1982 года - 23.11.2026, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти США обновил минимум с августа 1982 года
Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с августа 1982 года, опустившись до 273,5 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 20... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T16:49+0300
2026-11-23T16:49+0300
2026-11-23T16:49+0300
нефть
сша
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с августа 1982 года, опустившись до 273,5 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 20 ноября, следует из данных минэнерго страны.
Ниже этого уровня стратегический резерв находился на конец недели по 27 августа 1982 года, когда показатель составлял 272,603 миллиона баррелей.
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нефть, сша
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с августа 1982 года, опустившись до 273,5 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 20 ноября, следует из данных минэнерго страны.
Ниже этого уровня стратегический резерв находился на конец недели по 27 августа 1982 года, когда показатель составлял 272,603 миллиона баррелей.