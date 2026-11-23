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Золотовалютные резервы Турции сократились на 51 миллиард долларов

Золотовалютные резервы Турции сократились на 51 миллиард долларов - 23.11.2026, ПРАЙМ

Золотовалютные резервы Турции сократились на 51 миллиард долларов

Валовые международные (золотовалютные) резервы Турции с начала военных действий между США и Израилем с Ираном сократились на 51 миллиард долларов — с 210... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:30+0300

2026-11-23T14:30+0300

2026-11-23T14:30+0300

финансы

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АНКАРА, 23 ноя — ПРАЙМ. Валовые международные (золотовалютные) резервы Турции с начала военных действий между США и Израилем с Ираном сократились на 51 миллиард долларов — с 210 миллиардов до 159 миллиардов на 13 ноября, причем около 32 миллиардов долларов снижения пришлось на переоценку золота, заявил глава Центрального банка республики Фатих Карахан. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий. "Валовые резервы, составлявшие до войны 210 миллиардов долларов, на 13 ноября снизились до 159 миллиардов долларов. Около 32 миллиардов долларов этого сокращения обусловлено эффектом переоценки золота", — сказал Карахан, слова которого приводит газета Ekonomim. По его словам, на прошлой неделе дальнейшее падение цен на золото и резкое ухудшение восприятия рисков на мировых рынках привели к дополнительному сокращению резервов. Карахан пояснил, что динамику резервов определяют прежде всего международное движение капитала, состояние текущего счета платежного баланса и колебания стоимости золота. В этих условиях регулятор использует различные инструменты, включая свопы золота на иностранную валюту и лиры на иностранную валюту. Глава ЦБ подчеркнул, что резервы накапливаются для смягчения временных потрясений и ограничения рисков для экономики и финансовой системы. По его оценке, нормализация восприятия рисков позволит возобновить их рост, как это происходило после предыдущих периодов оттока капитала. Недавние колебания потоков капитала Карахан связал с ситуацией на мировых рынках, а не с ухудшением основных макроэкономических показателей Турции. По его словам, несмотря на последствия войны, положительная динамика инфляции и дефицита текущего счета сохраняется. Он пояснил, что иностранные инвесторы могут выводить средства с развивающихся рынков, чтобы компенсировать потери на других площадках или снизить риски. Падение мировых рынков в последние недели вызвало подобное движение и в Турции. В воскресенье телеканал Fox News со ссылкой на "эксклюзивные комментарии" президента США Дональда Трампа сообщил, что глава Белого дома склонен возобновить удары по Ирану после Нового года при отсутствии соглашения между двумя странами.

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финансы, мировая экономика, турция, сша, иран, дональд трамп, центральные банки, центральный банк, fox news