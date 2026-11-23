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Россия планирует перейти на электронные накладные в грузоперевозках с ЕАЭС

Россия планирует перейти на электронные накладные в грузоперевозках с ЕАЭС - 23.11.2026, ПРАЙМ

Россия планирует перейти на электронные накладные в грузоперевозках с ЕАЭС

Россия до 2050 года планирует перейти на электронные накладные в грузоперевозках с ЕАЭС, на МТК "Север-Юг" и на восток, сообщил в интервью РИА Новости... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T07:38+0300

2026-11-23T07:38+0300

2026-11-23T08:10+0300

бизнес

россия

еаэс

мтк "север-юг"

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россия до 2050 года планирует перейти на электронные накладные в грузоперевозках с ЕАЭС, на МТК "Север-Юг" и на восток, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Андрей Никитин. Россия готовит Транспортную стратегию до 2050 года. Никитин рассказал об одном из ее аспектов, касающегося транспортных коридоров. "К 2036 году и в перспективе до 2050 года, сделаем упор на технологическую трансформацию и "бесшовную" логистику. Запустим цифровые коридоры с взаимным признанием электронных перевозочных документов – сначала внутри ЕАЭС, затем на "Севере – Юге" и на восточном направлении", - рассказал Никитин. Он отметил, что до 2030 года главная задача – адаптироваться к внешним вызовам и достичь национальных целей. В частности, обеспечить рост объема перевозок по международным коридорам минимум в полтора раза к уровню 2021 года. "Транспортные коридоры перестают быть просто транзитными маршрутами – они превращаются в настоящий опорный каркас пространственного развития всей страны. У нас пять ключевых направлений: международный транспортный коридор "Север – Юг", Восточное, Азово-Черноморское и Северо-Западное направления, а также Трансарктический коридор, куда входит Северный морской путь", - отметил Никитин.

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бизнес, россия, еаэс, мтк "север-юг"