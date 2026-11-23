https://1prime.ru/20261123/spot-875459583.html

СПОТ принесла бюджету дополнительные доходы в 41 миллиард рублей

СПОТ принесла бюджету дополнительные доходы в 41 миллиард рублей - 23.11.2026, ПРАЙМ

СПОТ принесла бюджету дополнительные доходы в 41 миллиард рублей

Введение национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) в текущем году оправдывает ожидания властей: она уже принесла бюджету... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T15:03+0300

2026-11-23T15:03+0300

2026-11-23T15:03+0300

россия

даниил егоров

владимир путин

еаэс

фнс россии

фнс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875459583.jpg?1795435408

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Введение национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) в текущем году оправдывает ожидания властей: она уже принесла бюджету дополнительные доходы в 41 миллиард рублей, а по итогам года эта сумма вырастет до плановых 50 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Если очищать, то уже 41 миллиард рублей - это то, что нам дает система поставки товаров плюсом. Как вы помните, у нас был план, что по итогу года у нас будет плюс 50 миллиардов рублей. Мы точно уже на эти цифры выходим", - сказал Егоров. С 1 июня в России заработала система подтверждения ожидания товаров для контроля ввоза товаров из стран ЕАЭС и своевременной уплаты косвенных налогов. В основе системы - цифровой сервис налоговой службы, через который импортеры должны подавать заявки на ввоз товаров и уплачивать обеспечительный взнос, равный предполагаемой к уплате сумме НДС и акцизов. Налоговая служба, получив платеж, выдает участнику QR-код, без которого таможня не пропустит груз через границу. Егоров отметил, что по результатам внедрения СПОТ с июня текущего года вырос объем импорта товаров в Россию из государств - членов ЕАЭС на 18%, а ввоз товаров из третьих стран увеличился на 14%. "Там наверняка есть и просто рост товаропотока, хотелось бы в это верить. Но основная часть – это, конечно, легализация", - пояснил Егоров. Сборы ввозного НДС с учетом обеспечительного платежа со старта системы, по данным ФНС, увеличились на 30%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, даниил егоров, владимир путин, еаэс, фнс россии, фнс