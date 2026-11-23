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СМИ: США хотят лишить компанию Megaspeed доступа к американским полупроводникам

СМИ: США хотят лишить компанию Megaspeed доступа к американским полупроводникам - 23.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: США хотят лишить компанию Megaspeed доступа к американским полупроводникам

Администрация президента США Дональда Трампа планирует внести сингапурскую компанию Megaspeed, оказавшуюся в центре скандала вокруг Nvidia, в черный список,... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T23:25+0300

2026-11-23T23:25+0300

2026-11-23T23:25+0300

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует внести сингапурскую компанию Megaspeed, оказавшуюся в центре скандала вокруг Nvidia, в черный список, лишив ее тем самым доступа к американским полупроводникам, сообщает издание Semafor со ссылкой на источники. "Администрация Трампа планирует внести компанию Megaspeed, оказавшуюся в центре скандала вокруг Nvidia, в торговый черный список, чтобы ограничить ее доступ к полупроводникам американского производства, сообщили осведомленные источники", - пишет Semafor. По информации издания, сингапурская компания будет включена в черный список министерства торговли США в понедельник. Ранее совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Дженсена Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США. Nvidia ранее объявила о его отставке с на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в компании, находящейся под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений.

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нефть, технологии, сша, дональд трамп, nvidia