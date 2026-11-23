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Трамп обвинил демократов и Иран в высоких ценах на нефть
Трамп обвинил демократов и Иран в высоких ценах на нефть - 23.11.2026, ПРАЙМ
Трамп обвинил демократов и Иран в высоких ценах на нефть
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они пытались удерживать высокие цены на нефть. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T01:43+0300
2026-11-23T01:43+0300
2026-11-23T08:23+0300
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они пытались удерживать высокие цены на нефть. "И демократы, и Иран изо всех сил старались как можно дольше удерживать цены на нефть на высоком уровне, а после выборов цены на нефть упали до рекордно низких отметок", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он выразил сожаление в том, что американцы не обратили на это внимания до голосования и поддержали демократов. "Жаль, что избиратели не поняли этого, прежде чем сделать свой выбор, но в целом эти выборы были весьма "странными", - отметил Трамп. По его словам, иранские лидеры считают демократов слабыми и неэффективными, а сами США – разрушающимися. "Но я не позволю этому произойти", - заверил глава Белого дома. По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США 3 ноября, на которых американцы избирали все 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, демократы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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нефть, сша, иран, дональд трамп
Нефть, США, ИРАН, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они пытались удерживать высокие цены на нефть.
"И демократы, и Иран изо всех сил старались как можно дольше удерживать цены на нефть на высоком уровне, а после выборов цены на нефть упали до рекордно низких отметок", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он выразил сожаление в том, что американцы не обратили на это внимания до голосования и поддержали демократов.
"Жаль, что избиратели не поняли этого, прежде чем сделать свой выбор, но в целом эти выборы были весьма "странными", - отметил Трамп.
По его словам, иранские лидеры считают демократов слабыми и неэффективными, а сами США – разрушающимися.
"Но я не позволю этому произойти", - заверил глава Белого дома.
По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США 3 ноября, на которых американцы избирали все 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, демократы получили контроль над обеими палатами конгресса.