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Трамп обвинил демократов и Иран в высоких ценах на нефть

Трамп обвинил демократов и Иран в высоких ценах на нефть - 23.11.2026, ПРАЙМ

Трамп обвинил демократов и Иран в высоких ценах на нефть

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они пытались удерживать высокие цены на нефть. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T01:43+0300

2026-11-23T01:43+0300

2026-11-23T08:23+0300

нефть

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ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они пытались удерживать высокие цены на нефть. "И демократы, и Иран изо всех сил старались как можно дольше удерживать цены на нефть на высоком уровне, а после выборов цены на нефть упали до рекордно низких отметок", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он выразил сожаление в том, что американцы не обратили на это внимания до голосования и поддержали демократов. "Жаль, что избиратели не поняли этого, прежде чем сделать свой выбор, но в целом эти выборы были весьма "странными", - отметил Трамп. По его словам, иранские лидеры считают демократов слабыми и неэффективными, а сами США – разрушающимися. "Но я не позволю этому произойти", - заверил глава Белого дома. По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США 3 ноября, на которых американцы избирали все 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, демократы получили контроль над обеими палатами конгресса.

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нефть, сша, иран, дональд трамп