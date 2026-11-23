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Трамп заявил, что не беспокоится из-за инвестиционных рисков в ИИ

Трамп заявил, что не беспокоится из-за инвестиционных рисков в ИИ - 23.11.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что не беспокоится из-за инвестиционных рисков в ИИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что после восстановления Дженсена Хуанга в должности главы Nvidia не беспокоится из-за возможных инвестиционных рисков в... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T20:31+0300

2026-11-23T20:31+0300

2026-11-23T20:31+0300

нефть

технологии

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дональд трамп

nvidia

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что после восстановления Дженсена Хуанга в должности главы Nvidia не беспокоится из-за возможных инвестиционных рисков в индустрии искусственного интеллекта (ИИ). В понедельник Nvidia сообщила, что совет директоров компании единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США. "Сейчас меня это не беспокоит, потому что, я думаю, одна из наших главных звезд вновь в игре", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, говоря о возможных инвестиционных рисках в сфере ИИ. Трамп также сообщил, что посоветовал Хуангу усердно работать.

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нефть, технологии, сша, дональд трамп, nvidia, cnbc