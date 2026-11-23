https://1prime.ru/20261123/tsena-875464020.html

Цена нефти Brent опустилась ниже 88 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 88 долларов за баррель - 23.11.2026, ПРАЙМ

Цена нефти Brent опустилась ниже 88 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в понедельник ускорили снижение до 2%, стоимость одного барреля Brent впервые с конца августа опустилась ниже 88 долларов, следует из... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T16:52+0300

2026-11-23T16:52+0300

2026-11-23T16:52+0300

нефть

торги

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875464020.jpg?1795441971

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник ускорили снижение до 2%, стоимость одного барреля Brent впервые с конца августа опустилась ниже 88 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 16.34 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 2,22% относительно предыдущего закрытия, до 87,95 доллара за баррель. Показатель оказался ниже 88 долларов впервые с 28 августа. Январские фьючерсы на WTI в то же время дешевеют на 2,15% - до 81,62 доллара за баррель.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги